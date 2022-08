Rottenschwil Schon der zweite Rücktritt dieses Jahr: Gemeinderätin Merz gibt ihr Amt per sofort ab In Rottenschwil kommt es bereits zum zweiten Rücktritt im Gemeinderat in diesem Jahr. Nach Vizeammann Martin Weideli hat nun auch Susanne Merz ihre Demission eingereicht.

Susanne Merz war erst seit Januar 2022 im Rottenschwiler Gemeinderat. zvg

Die Nachricht steht in den am Dienstag publizierten Gemeindenachrichten gleich an erster Stelle. «Susanne Merz, Mitglied des Gemeinderates, hat ihre Demission per sofort aus privaten Gründen eingereicht. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat den Rücktritt zur Kenntnis genommen und dem Gesuch stattgegeben», gibt die Rottenschwiler Gemeindekanzlei bekannt.

Es ist schon der zweite Abgang eines Mitglieds der fünfköpfigen Exekutive in Rottenschwil in dieser Amtsperiode, die erst im Januar begonnen hat. Ende Juni hatte Vizeamann Martin Weideli seinen Rücktritt per Ende August aus beruflichen Gründen eingereicht.

Nun ist die Parteilose Susanne Merz die Nächste. Die 56-Jährige war nur knapp acht Monate im Amt. Sie wurde im September vergangenen Jahres bei den regulären Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinderat gewählt. Dort führte sie seit Januar die Bereiche Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz, Flüchtlingswesen, Elektrizität, übrige Energie, Gewässer- und Hochwasserschutz sowie Jagd und Fischerei.

Wann die Ersatzwahl für den Sitz von Merz stattfindet, ist noch offen. Schon am 25. September wird jene für Weidelis Posten durchgeführt. Als offizielle Kandidaten gehen dabei Ivan Bieri (1966, parteilos) und Jürg Walker (1963, parteilos) ins Rennen.