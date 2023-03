Rottenschwil Einsprachen verzögern sowohl die Vortrittsänderungen als auch den Doppelkreisel – wie geht es nun weiter? Die Verkehrssituation in der Gemeinde Rottenschwil ist seit Jahren schwierig. Mit neuen Rechtsvortrittsregelungen und einem Doppelkreisel möchten die Verantwortlichen das ändern. Für beide Probleme lagen Projekte öffentlich auf. Doch bisher wurde keines davon umgesetzt.

Auf den Strassen von Rottenschwil stehen Verkehrsänderungen an. Die aktuellen Projekte werden aber aufgrund von Einsprachen alle verzögert. Bild: Melanie Burgener

Die Gemeinde Rottenschwil kämpft auf ihren Strassen seit vielen Jahren mit mehreren Problemen. Einerseits kommt es auf den beiden Kreuzungen auf der Morentalstrasse an der oberen Dorfeinfahrt und an der Abzweigung Besenbüren regelmässig zu Unfällen. Andererseits sorgen die unklaren Rechtsvortritte im Dorf bei Verkehrsteilnehmenden für Verwirrung.

Beide Situationen wollten Gemeinde und Kanton in den vergangenen zwei Jahren angehen und mit Massnahmen für Klarheit und Entschärfung sorgen. Auf der Mohrentalstrasse wurde dafür ein Doppelkreisel geplant, der bei den beiden Unfall-Hotspots ausserhalb des Dorfes für mehr Sicherheit sorgen soll.

Wie gefährlich die Kreuzung Rottenschwil-Besenbüren ist, zeigte jüngst ein Unfall am 2. März. Bild: Kantonspolizei Aargau

Innerhalb des Dorfes sollen, bis auf zwei Ausnahmen, alle Rechtsvortritte aufgehoben werden. Die verbleibenden werden gekennzeichnet. Die Baugesuche für beide Projekte lagen bereits öffentlich auf. Umgesetzt wurde bisher noch keines von beiden. Grund dafür sind Einsprachen aus der Bevölkerung, die noch immer in Verhandlung sind, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt.

Bald sollen Verhandlungen zum Landerwerb starten

Das Projekt «Doppelkreisel an der Morentalstrasse» lag im März des vergangenen Jahres auf. Die beiden Kreisel, der eine soll 32, der andere 36 Meter Durchmesser aufweisen, sollen den Unfall-Hotspot in der 60er-Zone entschärfen. Zudem sollen die Kantonsstrasse zwischen den beiden Kreiseln saniert und verbreitert, ein Rad- und Gehweg realisiert und die Bushaltestellen behindertengerecht werden.

Diese Arbeiten hätten in diesem Frühling starten sollen. Bereits im Juni 2022 war jedoch klar: Das Projekt wird sich verzögern. Denn während der öffentlichen Auflagefrist sind sechs Einsprachen eingegangen. Immerhin nicht gegen die geplanten Kreisel, wie Manuel Baldi, der zuständige Kreisingenieur vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, gegenüber der AZ sagte.

Bei der Abzweigung Mohrentalstrasse/Hauptstrasse in Rottenschwil soll ein Kreisel entstehen. Aufgrund von Einsprachen verzögert sich dieses Projekt. Bild: Melanie Burgener

In den Eingaben ging es um Anpassungen der Böschung durch eine Ausflachung bei den landwirtschaftlichen Parzellen und um Forderungen von Grundeigentümern nach Realersatz. Der Kanton muss für das Projekt von einzelnen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern Land erwerben.

Nun teilt der Kanton mit, dass die Verhandlungen mit den Einwendern im Gange seien. Sie werden voraussichtlich bis im Sommer abgeschlossen sein. Danach könne man die Landerwerbsverhandlungen einleiten.

Eine Person bestreitet die Vortrittsänderung

Wer regelmässig durch Rottenschwil fährt, der oder dem dürfte aufgefallen sein, dass auch die Situation der verwirrenden Rechtsvortritte nach wie vor unverändert ist. Die meiste Zeit wird diese Verkehrsregel aufgrund von mangelndem Wissen und Signalisation von den Lenkenden ignoriert. Nur selten hält ein Auto an einer der zehn betroffenen Ausfahrten.

Das liegt daran, dass auch gegen diese Änderung eine Einsprache eingegangen ist. «Die Vortrittsänderung an einer Einmündung wird von einem Einsprecher bestritten», schreibt der Kanton nun auf Anfrage. Weitere Informationen können die Verantwortlichen aktuell nicht erteilen. Denn das Verfahren dazu sei nun beim Verwaltungsgericht hängig und es gelte, dessen Entscheid abzuwarten.

Wird die Verkehrsänderung umgesetzt, gilt neu an den Einmündungen Sonnenrain, Mäschacker, Obere Rebbergstrasse, Weidli, Zinslandstrasse, Rütimattenstrasse, Seematten, Bündtenäcker und Allmendstrasse kein Rechtsvortritt mehr. An den Ausfahrten an der Werd- sowie der Hinterfeldstrasse bleiben diese jedoch bestehen. Zudem soll künftig bei jeder Einmündung die geltende Regel gut sichtbar signalisiert werden.