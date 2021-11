Rottenschwil BMW kommt von Strasse ab und überschlägt sich Am Montagmorgen kam bei Rottenschwil ein BMW von der Strasse ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Ein weisser BMW kam von der Strasse ab, überschlug sich und kam in der Wiese zum Stehen. Kapo Aargau

Ein 20-Jähriger war am Montagmorgen mit seinem BMW auf der Hausmatten in Rottenschwil in Richtung Unterlunkhofen unterwegs. Wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schreibt, kam er dabei aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab. Das Auto überschlug sich und landete im Wiesland. Er verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Blut- und Urinprobe angeordnet, um festzustellen, ob der Fahre unter Drogeneinfluss gestanden hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe (062 886 88 88). (mma)