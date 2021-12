Rottenschwil «An unserem Hammer hatten die Leute viel Freude»: Das Schicksal des Rottenschwiler Wahrzeichens Rottenschwil ist die Gemeinde mit dem Naturschutzgebiet und dem Magenbrot. Bekannt war die Reusstaler Gemeinde aber für ihren Hammer. Was einst als Gag gedacht war, wurde zum Wahrzeichen des Dorfes. Nun ist er verschwunden und die Bevölkerung rätselt.

Weil der 12,5 Meter hohe Hammer der Zimmerei Stadelmann in Rottenschwil ohne Bewilligung aufgestellt wurde, musste er nach acht Jahren wieder abgebaut werden. zvg

Wo ist eigentlich der Hammer hin? Diese Frage beschäftigte die Rottenschwiler Bevölkerung in den vergangenen Wochen und sorgte für Gesprächsstoff im Dorf. Auch in den Nachbargemeinden blieb die plötzliche Leere vor der Zimmerei Stadelmann nicht unbemerkt. An Weihnachtsapéros, bei Feuerwehrübungen und dem Schwatz auf dem Trottoir wurde gerätselt, was wohl mit dem überdimensionalen Werkzeug passiert ist, das einst am Rand der Hauptstrasse in den Himmel ragte.

12,5 Meter hoch ist der besagte Hammer, der ursprünglich als vorübergehender Gag an der Hauptstrasse vor der Zimmerei Stadelmann platziert wurde. «Das war eine Idee meines Vaters», erinnert sich Geschäftsführer Reto Stadelmann. «Der Hammer stammt noch von unserem 30-Jahr-Jubiläum, das wir 2013 gefeiert haben. Zusammen mit den Gästen haben wir ihn am Fest aufgestellt, danach konnten alle darauf unterschreiben», erzählt er.

Geschäftsführer Reto Stadelmann (rechts) hat 2017 die Zimmerei von Vater Josef übernommen. An den Unterschriften auf dem Hammer erinnern sie bis heute an das 30-Jahr-Jubiläumsfest. zvg

Eigentlich wollte man die originelle Dekoration bloss ein paar Wochen stehen lassen und sie dann wieder abbauen. Doch aus ein paar Wochen wurden acht Jahre und der Hammer mauserte sich zum Rottenschwiler Wahrzeichen. «Aha, das ist dort wo der Hammer steht», sorgte jeweils für Klarheit, wenn gerätselt wurde, wo dieses Dorf wohl liegen könnte. Das bestätigt auch Reto Stadelmann lachend: «Früher hat Rottenschwil niemand gekannt, aber an unserem Hammer hatten die Leute viel Freude und irgendwie ist daraus ein riesen Ding geworden.»

Der Abstand zur Strasse zu klein, die Ablenkung für Autofahrende zu gross

Unterdessen hängt die Statue horizontal und von der Strasse her kaum sichtbar an der Fassade der Werkstatt. Ihr Schicksal wurde von den Behörden und der hiesigen Gesetzgebung besiegelt. Denn wer in der Schweiz etwas bauen oder aufstellen möchte, braucht dafür eine Bewilligung. Das ist auch dem Geschäftsführer bewusst. «In unserer Branche sind wir uns das gewohnt, das ist die Regel und die gilt auch für jemanden, der nur ein Gartenhaus aufbauen will», sagt er.

Weil er zu nah an der Strasse stand, musste der Hammer abgebaut werden. Nun ziert er die Fassade der Zimmerei Stadelmann. Melanie Burgener

Weil der Hammer jedoch nicht hätte stehen bleiben sollen, wurde 2013 auch keine Baubewilligung eingeholt. Nun, acht Jahre später, wurde das dem Unternehmen zum Verhängnis. Er vermutet:

«Wahrscheinlich hat sich jemand daran gestört und sich bei der Gemeinde beschwert.»

Also reichte die Firma ein nachträgliches Gesuch ein. Über dieses zu entscheiden, lag jedoch nicht in der Macht der Gemeinde. «Da sich der Hammer an der Kantonsstrasse befand und zusätzlich zur Hälfte in der Landwirtschaftszone stand, wäre zur Ausstellung einer Baubewilligung die Zustimmung der Abteilung für Baubewilligungen des Kantons Aargau notwendig gewesen», teilt die Gemeinde auf Anfrage mit. Der Kanton lehnte das nachträgliche Gesuch ab. «Ein weiterer Grund dafür war, dass der Hammer eine Ablenkung für die Autofahrer sein könnte», sagt Stadelmann.

«Wir sind auf niemanden böse»

Das Gebilde zu versetzen, stand ebenfalls zur Diskussion. Doch dafür fehlt dem Unternehmen schlicht weg der Platz. «Wenn wir jeweils eine Holzlieferung erhalten, wird es eng. Mit dem Hammer hätten wir auch das Gestell nebenan verschieben müssen und so weiter. Es hätte einen Rattenschwanz gegeben», erklärt er.

In den vergangenen acht Jahren wurde Stadelmanns Hammer zum Wahrzeichen der Reusstaler Gemeinde. zvg

Und jetzt? «Kopf hoch und weitermachen», sagt Stadelmann, der die Firma 2017 von seinem Vater Josef übernommen hat. Er betont:

«Es ist sehr schade, aber wir haben uns jetzt damit abgefunden. Wir sind auch auf niemanden böse.»

Ob der Hammer tatsächlich an der Fassade hängen bleibt, oder nicht doch irgendwann wieder seinen Kopf in den Rottenschwiler Wolken hat, ist noch nicht in Stein gemeisselt. «Wir planen ein Bauprojekt, vielleicht nehmen wir dann nochmals einen Anlauf, diesmal von Anfang an richtig mit einem Baugesuch», so Stadelmann. Und vielleicht ist der Hammer auch für grösseres bestimmt: «Das Dorf soll ja bald ein Kreisel erhalten. Wer weiss, vielleicht könnte der Hammer ihn schmücken und damit wieder zum Wahrzeichen werden.»