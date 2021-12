Rottenschwil 27-Jähriger bei Einbruch festgenommen – zweiter Täter flüchtig Dank rascher Meldung einer Drittperson konnte die Kantonspolizei einen Einbrecher festnehmen.

Kurz nach 18 Uhr meldete sich am Mittwochabend eine Drittperson bei der Polizei: In einem Einfamilienhaus an der Obere Rebbergstrasse in Rottenschwil habe man Taschenlampenlicht festgestellt.

Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Regional- und Kantonspolizei aufgeboten. Während der Umstellung des beschriebenen Gebäudes flüchteten zwei Personen. Ein 27-jähriger Nordmazedonier konnte angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die zweite Person konnte auch trotz umgehend eingeleiteter Fahndung unerkannt flüchten.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (phh)

