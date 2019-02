Vorerst habe er gar nicht erfasst, um was es gehe. «Doch dann sah ich den Bericht im ‹Wohler Anzeiger› über den Mahlzeitendienst, den Heinz Widmer in Zusammenarbeit mit der Casa Güpf initiieren will, und wurde sauer.» Es gehe ihm, sagt der «Rössli»-Wirt, nicht um die Konkurrenz zu seinem Mahlzeitendienst: «Wir haben freie Marktwirtschaft, und wenn jemand in Wohlen einen zweiten Mahlzeitendienst aufziehen will, ist das sein gutes Recht.»

Was Herbert Brun auf den Magen geschlagen hat, sind die näheren Umstände: «Wenn man den Artikel liest, dann entsteht der Eindruck, in Wohlen gäbe es bisher kein solches Angebot.» Dabei, sagt er, basiere das Konzept von Widmer auf seiner Idee und sei mit seinem Angebot weitgehend identisch.

Konzept gibt es seit 2012

«Wir sind», erklärt Brun, «2012 auf Ersuchen von Pro Senectute mit unserem Mahlzeitendienst gestartet und haben bis heute in Wohlen und Anglikon rund 26'500 Mahlzeiten an Seniorinnen und Senioren ausgeliefert. 2015 hatten wir Besuch von Leuten, die auf dem Mutschellen ein ähnliches Projekt aufziehen wollten. Sie haben sich erkundigt, wie das bei uns läuft, wie wir das logistisch bewältigen und wie wir das Essen kochen und transportieren.» Er habe die Leute beraten, ihnen alles gezeigt und damit dem mittlerweile erfolgreichen Mahlzeitendienst Mutschellen Starthilfe geleistet.