Röcklispatz, Forretüüfel und Schnapsvogt: Dorfhistoriker schrieb Namensbuch über Boswil

Was, wenn es im Dorf mehrere Jakob Keusch, Maria Notter und Johann Hilfiker gibt, aber noch keine Strassennamen, um sie zu unterscheiden? Natürlich, sie erhalten Spitz- oder eben Zunamen, bei denen jeder im Dorf sofort weiss, von wem die Rede ist. Selbst heute wirken diese alten Zunamen bei älteren Leuten wie eine Zauberformel. Kann selbst ein Fremder seinen Zunamen sagen, wird er behandelt wie einer von ihnen.

In Boswil gibt es über 300 Zunamen. Dabei waren über Jahrhunderte nur 15 Bürgergeschlechter dominant. «Immer wieder haben wir über die Zunamen geredet», erinnert sich Othmar Stöckli, Präsident des Kulturvereins Boswil. Nun hat Dorfhistoriker Benedikt Stalder ein Buch daraus gemacht.

Die Idee entstand im Krankenhausbett

Dabei ist Benedikt Stalder ursprünglich Sarmenstorfer. «Bei mir begann die Faszination im Spital», erinnert er sich. «Nach einem Unfall lag ich mit einem Boswiler im Zimmer. Weil Ablenkung gegen Schmerzen hilft, fingen wir an, Zunamen aufzuzählen.» Der Hobby-Historiker machte sofort eine Liste und zeigte sie seinen Kollegen der Kommission Geschichte Boswil. «Ich hatte rund 100 Zunamen notiert.» Das war noch vor 2004, als die Kommission zur Kulturkommission umgetauft wurde. Nun, nach all den Jahren, liegt das 88-seitige Werk, ausgeschmückt mit historischen und aktuellen Bildern, endlich vor.

«Viele Zunamen habe ich aus Taufregistern, sie wurden aber auch in Steuerregistern verwendet», erzählt Stalder. «Vor allem Pfarrer Ignaz Infangen, der von 1773 bis 1849 lebte, hat viele Zunamen notiert. Ebenso zwei seiner Vorgänger, aber deren Aufzeichnungen sind kaum mehr lesbar.» Zur Arbeit in den Archiven sagt er: «Was da alles für Geschichten ans Tageslicht kommen – sehr spannend.»

Zuname «’S Längis» wurde schon 1650 verwendet

Der Zuname «’s Längis» der Familie Keusch beispielsweise sei schon 1650 in den Taufbüchern aufgeführt und bis heute existent. Wo er herkomme, ist nicht sicher. «Es könnte mit einer grossen Wegstrecke zu tun haben, mit einem gross gewachsenen Mann oder damit, dass derjenige an einem langen Strassenzug gewohnt hat. Oder, wie einige vermuten, mit jemandem, der oft die Befehlsform ‹längmer›, also ‹reich mir› verwendet hat.»

Auch der Zuname «’s Becke», ebenfalls ein Zweig der Familie Keusch, gibt Rätsel auf. Einen Bäcker Keusch fand Stalder weit und breit nicht. «Das lässt mich vermuten, dass der Zuname nicht vom Bäcker stammt, sondern vom Töpfer, der eben ‹Becki› herstellte.»

Nicht jeder mochte seinen Spitznamen

Auch bekannte Figuren wie «De chlii Buechbinder», «Chabiwysel» oder «‘s Grüene Vikters Vikter» sind im Buch abgebildet. Nach einem Kapitel über die Bürgergeschlechter und einem über die Zunamen enthält das Werk auch dorfbekannte Spitznamen. «Wir haben aber nur Leute reingenommen, die nicht mehr leben. Denn die Spitznamen mochte nicht jeder», sagt Aktuar Othmar Müller lachend. Da findet man beispielsweise den Ameisi-Buur, den Baschidick, den Batterie-Werder, das Chrütermandli, den Forretüüfel, den Goldonkel, den Medegrad oder den Röcklispatz.