Robbie Williams tanzte nach seiner Pfeife: Der Wohler Regisseur Paul Fischer geht in Pension

Als Paul Fischer erstmals Regie führte, waren die Kulissen im Leutschenbach noch aus Holz und die Scheinwerfer wurden mit farbigen Folien bezogen. Bei «Darf ich bitten?», seiner letzten Sendung, wurde die Kulisse auf eine Leinwand projiziert und das Licht per Knopfdruck gesteuert. Dieses Beispiel steht exemplarisch für den enormen technischen Wandel, den die Branche in den vergangenen Jahren durchlebte. Trotz all der Technik und der vielen Finessen, eines blieb all die Jahre gleich: «Wir wollen die Leute unterhalten», sagt Fischer.

Ausflug ins Showbusiness und nach Los Angeles

Dass der in Boswil aufgewachsene Paul Fischer einmal Menschen unterhalten wird, zeichnete sich früh ab. Nach der Kantonsschule zog es ihn in den Journalismus. Einen ersten Einblick in die Welt der Medien erhielt er während eines Stages beim damaligen Freiämter Tagblatt in Wohlen. Seine Leidenschaft aber war die Musik. Mit Schulfreunden gründete er die Band NH3. «Mit Mitte 20 setzten wir alles auf eine Karte und machten eine Clubtour durch Deutschland und Österreich», erzählt er.

Nach dem Ausflug ins Showbusiness kehrte er in die Schweiz zurück und arbeitete wieder als Redaktor. Die Idee, beim Fernsehen zu arbeiten, liess ihn all die Jahre nicht los. Auf einer Amerikareise ergab sich die Chance, diesem Traum einen Schritt näherzukommen. «Ich stiess in Los Angeles auf eine TV-Production-Schule.» Während acht Monaten lernte er dort das Fernseh-Handwerk. Noch von Amerika aus bewarb er sich beim Schweizer Fernsehen, das ihn gleich als Musikredaktor anstellte. «Ich habe immer mit einem Job als Regisseur geliebäugelt», erzählt er. Als sich nach fünf Jahren die Chance ergab, packte er sie. «Tell-Star» war die erste Sendung, bei der er Regie führte. Die Ratesendung, moderiert von Beni Turnheer, verzeichnete hohe Einschaltquoten und wurde später von «Benissimo» abgelöst.

Er war für die «grossen Kisten» verantwortlich

«Die Technik entwickelte sich ständig weiter», schwärmt Fischer. Damit einherging ein grosser Arbeitsaufwand vor den Sendungen. «Man musste genau und bis ins Detail planen.» Wenn die «grosse Kiste» am Samstagabend ohne Pannen über die Bildschirme flackerte, konnte er entspannt nach Hause, ins Freiamt, fahren. «Grosse Kisten» produzierte er unzählige, einige davon waren «Swiss Award», «Sport Award», «Schweizer Filmpreis», «Top of Switzerland» oder auch den «Grand Prix der Volksmusik» und «Die grössten Schweizer Talente». Nebst ausgefeilter Technik zähle bei solchen Sendungen vor allem Teamarbeit. Dass er die letzten Jahre auf ein eingespieltes Team zählen konnte, habe seine Arbeit erleichtert.

Paul Fischer kennt sie alle, die kleinen und die grossen Stars der Eidgenossenschaft. Auch internationale Stars, wie etwa Phil Collins oder Robbie Williams, hörten auf seine Anweisungen. «Je bekannter jemand ist, desto einfacher ist die Zusammenarbeit», so seine Erfahrung. Gameshows waren seine grosse Leidenschaft. Das Format «1gegen100» konnte er von Grund auf mitgestalten. Dass man auf seine Arbeit auch in Deutschland aufmerksam wurde und er bei Sat.1 Gameshows, wie unter anderem «Deal Or No Deal» realisieren konnte, erfüllt ihn mit Stolz

Der einzige mit Ordner, alle anderen hatten Laptops

«Ich habe die Arbeit mega gerne gemacht», blickt er zurück auf 35 spannende, aber auch anstrengende Jahre. «Nach Generalproben am Freitagabend war ich oft enorm angespannt und sorgte mich, dass etwas schief gehen könnte.» Diese Anspannung gehörte zum Geschäft, wie auch, dass er abends und an Wochenenden oft weg war. «Das war nur möglich, weil ich eine Frau habe, die das alles unterstützt», windet er seiner Frau Pascale ein Kränzchen.

Kürzergetreten wäre er bereits vor drei Jahren gern. Dass er Platz für Jüngere schaffen sollte, sei ihm an jener Sitzung bewusst geworden, an der er der Einzige war, der mit einem Ordner am Tisch sass, «alle anderen kamen mit Laptops», ergänzt er und lacht schallend. Dass er nun Zeit hat für Sport und Reisen, das freut ihn. Sobald es die Umstände wieder erlauben, werden seine Ehefrau und er mit dem Wohnmobil durch Europa reisen und den Luxus einer leeren Agenda geniessen.