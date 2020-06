Ringleitung «Wasser 2035»: «Verrückte Idee» ist dank Änderungen einen Schritt weiter

Dereinst soll eine Ringleitung Wasser vom Grundwasserbecken bei Niederlenz in 23 Gemeinden bringen. Am Donnerstag wurde die Phase drei von «Wasser 2035» vorgestellt. Im Vergleich zu 2016 gibt es nun zwei Hauptänderungen. Klappt alles wie gewünscht, so könnten die Bauarbeiten 2023 beginnen.