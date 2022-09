Nach dreimaligem Finalpech soll endlich der Titel her – doch auf die Freiämter warten diese Saison harte Rivalen

Am Samstag startet die Ringerstaffel Freiamt zur Schweizer Mannschaftsmeisterschaft in Kriessern. Das Ziel in diesem Herbst lautet Finaleinzug. Trainer Marcel Leutert blickt auf die Saison.