Ringen Ringerstaffel Freiamt wie ausgewechselt: Gegen Oberriet-Grabs gelingt zu Hause der Sieg Nach dem schwachen Saisonstart in Kriessern verbuchen die Freiämter Ringer gegen den St.Galler Aufsteiger einen 20:12-Erfolg. Vor allem Joel Meier zeigte eine erstaunlich abgeklärte Leistung, die auch bei Trainer Marcel Leutert Eindruck machte. Doch trotz des Erfolgs sieht der Coach noch Luft nach oben.

Souveräne Leistung vor 350 Zuschauern: Joel Meier (oben) geriet auch bei diesem Beinangriff des Oberrieters Milan Kriszan nicht in Schwierigkeiten. Wolfgang Rytz

Die Ringerstaffel Freiamt hat auf den schwachen Saisonstart in Kriessern reagiert. Eine Woche später kämpfte das Team von Trainer Marcel Leutert Aufsteiger Oberriet-Grabs in der Bachmattenhalle Muri 20:12 nieder. Trotz 6:4-Siegen auf der Matte gibt’s weiterhin Luft nach oben.

Am Schluss stand Joel Meier sinnbildlich für die Steigerung. Im St.Galler Rheintal hatte der 22-jährige Niederwiler eine Schulterniederlage kassiert. Vor 350 lautstarken Heimzuschauern zeigte er gegen den Oberrieter Milan Kriszan beim 9:0-Erfolg eine erstaunlich abgeklärte Leistung. «Ein sauber erarbeiteter Sieg von A bis Z», lobte Trainer Leutert. «Ich habe von diesem Gegner Videoaufnahmen studiert», erklärte Meier seinen souveränen Auftritt. «Aber ich war vor dem Kampf nervös.»

Zum Schluss zog Marcel Leutert halbwegs zufrieden Bilanz: «Mit der Gesamtleistung der Mannschaft bin ich zufrieden. Aber es braucht in den nächsten Monaten noch mehr, wenn wir unser Saisonziel erreichen wollen.» Konkret ausgedrückt, wiegt der Startflop in Kriessern unverändert schwer. Die Rheintaler haben mit einem 23:13-Auswärtssieg in Einsiedeln bestätigt, dass sie in diesem Herbst der Aargauer Ringerhochburg den zweiten Finalplatz nebst dem fast gesetzten Titelverteidiger Willisau streitig machen wollen.

In der ersten Hälfte abgeklärt …

In den ersten fünf Kämpfen wirkten die Freiämter gegenüber dem Saisonstart wie verwandelt. In den untersten zwei Gewichtsklassen gewann das Heimteam jeweils knapp. Der 16-jährige 57-kg-Ringer Tobias Lüscher feierte mit 8:6 seinen ersten NLA-Sieg, Freistilspezialist Nils Leutert rettete sich in einem packenden Greco-Fight dank eines späten Wertungspunktes mit 5:4 über die Zeit.

Schwergewichter Christian Zemp rüttelte mit 19 kg Gewichtsnachteil erfolgreich am «Fels» Fredy Bruhin. Der Freiämter Greco-Internationale siegte, ohne Risiko einzugehen 6:0 und erfüllte die Vorgabe fast perfekt. Die maximale Ausbeute von 4:0-Mannschaftspunkten gab’s für den Freistilinternationalen Nino Leutert, der seinen Gegner innert zweieinhalb Minuten mit 15:0 von der Matte fegte. Zusammen mit dem kalkulierten 0:8-Taucher von Roman Zurfluh gegen den ukrainischen Trainer von Oberriet-Grabs, Andrey Vishar, ergab die 4:1-Kampfbilanz der ersten Hälfte eine beruhigende 11:5-Führung für Freiamt.

… nach der Pause zögerlich

Die Freiämter Ausbeute stotterte nach der Pause. Den Jungspunden Kimi Käppeli und Saya Brunner fehlte die Effizienz. Trotz enormem Engagement gingen sie beide mit einer knappen Punkteniederlage von der Matte. Dasselbe Schicksal ereilte Olympionike Pascal Strebel. Der 34-jährige Murianer musste dem aufstrebenden U23-Internationalen Maurus Zogg elf Sekunden vor Ablauf der Kampfzeit eine Zweierwertung zugestehen, die ihn zum 5:6-Verlierer stempelte.

So überstrahlte der Auftritt von Joel Meier bis 75 kg Freistil. Ebenso erfüllte «Kampfmaschine» Marc Weber mit einem 11:3 die Erwartungen, obwohl er zu Beginn in Rückstand geraten war. Dadurch fiel die Differenz zum Aufsteiger mit 20:12 standesgemäss aus, schmeichelte aber dem Gastgeber. «Die erwartet schwere Aufgabe», konstatierte Trainer Leutert. «Oberriet ist ein Team mit viel Biss und verlangt von jedem Gegner vollen Respekt ab.»