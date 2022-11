Ringen Kampfbilanz: Die Freiämter haben zu viele Punkte liegen gelassen Die Ringerstaffel Freiamt hat den ersten Halbfinal in Muri gegen Kriessern vor 700 lautstarken Zuschauern 14:17 verloren. Mehrmals brachen die einheimischen Ringer nach einem klaren Vorsprung ein. Dennoch garantiert der Rückkampf in einer Woche im St.Galler Rheintal Spannung pur.

Im Halbfinal zwischen Freiamt und Kriessern ging es drunter und drüber: im Bild ist Nino Leutert (rotes Dress) gegen Dominik Laritz gleichzeitig in Gefahr und nahe an einem Punktgewinn. Wolfgang Rytz

Der Auftakt in Muri war symptomatisch für den Verlauf des Abends: «Wie gewonnen, so zerronnen», lautete die Kampfbilanz von Freiamts Leichtgewichter Flurin Meier. Nach drei Greco-Schultersiegen in Serie folgte gegen Sandro Hungerbühler der Freistiltest. Der 22-jährige Murianer sah bis eineinhalb Minuten vor Ablauf der Zeit wie der sichere Sieger aus. Dann wendete Kriesserns 57-kg-Ringer das Blatt von 2:7 auf 8:7.

Zwei Freiämter Glanzlichter

Die Glanzlichter bei den Einheimischen setzten Marc Weber (97 kg Freistil) und Pascal Strebel (70 kg Greco) mit 3:0-Mannschaftspunkten. Das war die optimale Ausbeute. Weber fightete den Altinternationalen Hutter als besseren Freistilringer 5:0 nieder, Strebel hielt den quirlig aggressiven Junioreninternationalen Fritz Reber 10:0 auf Distanz.

Im Gegensatz dazu erfüllten ausgerechnet die zugezogenen Doppellizenzringer die Freiämter Erwartungen nicht. Der Internationale Tanguy Darbellay (80 kg Freistil) litt unter dem Abhungern um eine Gewichtsklasse und taumelte gegen Tobias Betschart, ehe sich der 23-jährige Walliser wundersam aufrappelte und 14:2 gewann.

Einziger Flopp in der Heimmannschaft war Yves Müllhaupt (75 kg Greco). Von ihm erhofften sich alle einen klaren Sieg gegen David Loher. Nach einer schnellen 4:0-Führung schien der Thurgauer auf Kurs. Doch schnell konterte der Ostschweizer und brachte einen 6:5-Vorsprung über die letzten zwei Minuten.

Leistungsträger unter Druck

Schwierige Aufgaben hatten die Freiämter Leistungsträger Randy Vock und die Leutert-Zwillinge Nils und Nino zu erfüllen. Gegen drei Topringer im Team der Gäste gingen diese hochstehenden Kämpfe zwar verloren, doch dem einheimischen Trio gelang die angestrebte «Schadensbegrenzung».

Kampf um jede Wertung: Kaum zu glauben, dass sich Randy Vock (links) gegen den Internationalen Marc Dietsche aus dieser heiklen Lage ohne Punkteverlust rettete. Wolfgang Rytz

Das galt auch für Roman Zurfluh, der dem letztjährigen U23-Vizeweltmeister Ramon Betschart bis 130 kg Greco «nur» einen 8:0-Sieg zugestand.

Andererseits erfüllte Christian Zemp bis 86 kg Greco das Soll eines klaren Punktesiegs nicht. So feierten am Schluss die Kriessener Fans in der Bachmattenhalle ausgelassen und lärmig den 17:14-Erfolg. Logischer wäre an diesem Abend ein Unentschieden gewesen. Zemp hatte die Nachwirkungen einer Grippe verspürt und baute nach einer 6:0-Führung ab. Da bestrafte ihn das keineswegs heimfreundliche Kampfrichtertrio mit einer Verwarnung, was Freiamt zwei Mannschaftspunkte kostete.

Kritik an Kampfrichtern

Die Unparteiischen standen nach dem spannenden Ringermatch in der Kritik der Verlierer. «Die Kampfrichterleistung heute Abend stört mich», offenbarte Freiamt-Präsident Nicola Küng, der nicht bekannt ist für polarisierende Kommentare.

Der mit einer gelben Karte sanktionierte Trainer Marcel Leutert ärgerte sich ebenfalls über die Kampfrichter, analysierte aber trotzdem selbstkritisch:

«Heute Abend war Kriessern entschlossener und abgeklärter. Der Gegner wollte den Sieg noch mehr als wir. Da müssen wir weiter an uns arbeiten.»