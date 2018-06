Der Einmarsch der 1300 Kinder und Jugendlichen in die Badi Muri als Auftakt zum Jugendfest 2018 war schon sehr beeindruckend. Mit Musik einer Schülerband und mit einem gemeinsam gesungenen Lied wurde der Grossanlass eröffnet. Als die mitgebrachten Ballone in den Himmel gestiegen waren, gab es kein Halten mehr: 60 Stände mit Spielen aller Art lockten, dazu das angenehm warme Wasser der Badi. «Sogar das Wetter stimmt», freute sich Herbert Meier, der dem 15-köpfigen Organisationskomitee vorsteht.

Der Spielbetrieb war an Vielfalt kaum zu überbieten. Ob Bumper-Ball oder Crash-Race, Sumo-Ringen oder Skateboarden, Button mit persönlichem Konterfei oder Büchse schiessen mit Wasserstrahl und Handpumpe, es gab für alle das passende Angebot. Spass machte es allen. Die Kinder hüpften von Spielstand zu Spielstand, probierten verrückte Ideen aus oder versuchten sich in sportlichen Disziplinen, die ihnen sonst fremd sind. Die Erwachsenen, die zurückhaltend für einen guten Ablauf mitsorgten, freuten sich an der Begeisterung der Kinder.