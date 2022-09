Ringen Freiämter wollen ihren Fehlstart korrigieren – im ersten Heimkampf der Saison gegen Aufsteiger Oberriet-Grabs Die Ringerstaffel Freiamt trifft in der 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft daheim in Muri auf den Aufsteiger Oberriet-Grabs. Es gilt die Auftaktniederlage gegen Kriessern vergessen zu machen.

Freiamts Trainer Marcel Leutert will sein Team gegen Aufsteiger Oberriet-Grabs zum ersten Saisonsieg antreiben. Wolfgang Rytz

Die Freiämter Ringer sind am vergangenen Wochenende so schlecht wie seit Jahren nicht mehr in die Nationalliga-A-Saison gestartet. In Kriessern verlor das Team von Trainer Marcel Leutert 10:25. «Das braucht eine Reaktion», sagt Leutert vor dem Heimkampf gegen Aufsteiger Oberriet-Grabs.

«Da war nicht viel los. Wir sind in der zweiten Hälfte richtiggehend eingebrochen», bringt Freiamts Trainer den «Fehlstart», wie er selber sagt, auf den Punkt. Als Entschuldigung, dass sein Team offensichtlich nicht bereit war, führt Leutert an, dass er harte Trainings durchzog und keine Rücksicht auf den ersten Mannschaftskampf nahm.

Heikler Heimkampf – Bucher und Vock sind angeschlagen

Für den ersten Heimkampf in der Bachmattenhalle Muri (Samstag, 10. September, 20 Uhr) verspricht der Cheftrainer, dass er die Mannschaft spezifischer auf Oberriet-Grabs vorbereiten werde. «Obwohl Michi Bucher und Randy Vock angeschlagen sind, müssen wir eine Reaktion zeigen.»

Knackpunkt bei der klaren Niederlage im St. Galler Rheintal waren vier Niederlagen ohne Mannschaftspunkt. Marcel Leutert blickt erwartungsvoll auf den Samstag: «Ich habe mit den Ringern gesprochen und bin zuversichtlich, dass wir gegen den Aufsteiger besser aussehen, obwohl Oberriet nicht einfach wird.»