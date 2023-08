Ringen Auf neuen Freiämter Ringer-Trainer Bucher wartet eine Herkulesaufgabe – «Ich erwarte ein höheres Engagement» Die Ringerstaffel Freiamt ist noch nicht optimal gerüstet für die neue Nationalliga-A-Saison, es fehlen etliche Zugpferde. Das Ziel steht aber fest: Man will an der Ringerhochburg Willisau kräftigt rütteln. Am nächsten Samstag geht es los.

Am Samstag beginnt die neue Saison im Mannschaftsringen. Die Ringerstaffel Freiamt verfolgt mit dem neuen Trainer Michael Bucher altbekannte Ziele. Nach einem Jahr Unterbruch will die Aargauer Ringerhochburg in der Nationalliga A wieder an der «Festung Willisau» rütteln. Doch die Vorzeichen stehen nicht allzu gut.

Der neue Cheftrainer Michael Bucher (links) im Gespräch mit Magomed Aischkanow. Der Tschetschene war ein Jahr lang gesperrt und kehrt auf diese Saison zurück zu den Freiämtern. Bild: Wolfgang Rytz

Befragt nach seiner Einschätzung für die neue Saison mit dem Auftakt in Einsiedeln gibt sich der neue Cheftrainer Michael Bucher vorsichtig: «Ich bin realistisch zuversichtlich.» Natürlich strebe er mit seinen Ringern die Rückkehr in den Final an.

Aber er sagt auch unverhohlen: «Wir haben keine schlechte Stimmung in den Trainings. Aber generell erwarte ich ein höheres Engagement. Es braucht eine bessere Präsenz, um unsere Ziele zu erreichen.» Bucher stellt fest, dass im Breitensport der Fokus nicht immer auf einer bedingungslosen Einsatzbereitschaft liege. Deshalb betont der neue Cheftrainer: «Im Mannschaftsringen zählt die Leistung als Team.» Ob die RS Freiamt unter den aktuellen Voraussetzungen wieder in den Titelkampf eingreifen kann, bleibt abzuwarten.

Wieder mit Magomed Aischkanow nach seiner Sperre

Nach einjähriger Sperre als Folge der Finalvorkommnisse 2021 in Willisau kehrt der Tschetschene Magomed Aischkanow ins Freiämter Team zurück. Aber der letztjährige Bronzegewinner beklagt den Abgang des Wallisers Tanguy Darbelley. Der angestrebte Transfer kam nicht zustande.

Bei den Doppellizenzen setzt Freiamt nebst dem «gesetzten» Weinfelder Greco-Spezialisten Yves Müllhaupt auf Junior Sayed Jamshidi von NLB-Verein Brunnen. Eine weitere Verstärkung ist der Zuzug von River Perlungher aus den USA.

Freiamt setzt unter anderem auf den Weinfelder Grego-Spezialisten Yves Müllhaupt. Bild: Wolfgang Rytz

Freiamt hat sich in den untersten Gewichtsklassen verstärkt, weil die Leutert-Zwillinge Nils und Nino im Herbst durch internationale Einsätze und Trainingslager im Ausland für die Mannschaftsmeisterschaft oft fehlen werden. Ausserdem hat sich Freistiltalent Justin Raffin Richtung USA verabschiedet.

Trotz der Rückkehr von Aischkanow bleibt die Besetzung in den obersten Gewichtsklassen dünn. Schwinger Roman Zurfluh bestreitet nach dem Unspunnen-Schwinget auch die Eidgenössischen Nationalturntage in Wigoltingen und wird auf der Matte die ersten Mannschaftseinsätze verfehlen.

Immerhin steht der Internationale Marc Weber fix zur Verfügung, weil er sich nicht für die WM qualifizierte. Christian Zemp hat sich vom Pfeifferschen Drüsenfieber so weit erholt, dass er wieder ringen kann. In den mittleren Gewichtsklassen sollen die Altinternationalen Randy Vock und Pascal Strebel sowie Saya Brunner, Joel Meier und Kimi Käppeli für die nötigen Punkte sorgen. Michael Bucher sieht sich in der Jokerrolle. «Durch meine Doppelbelastung als Chef- und Nachwuchstrainer trainiere ich selber zu wenig», gesteht er.

Willisau in alter Stärke – Titel führt über die Luzerner

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, dass der Meistertitel wieder über Willisau führt. Die Luzerner Hinterländer verfügen über acht Nationalkaderringer. Zusammen mit den weiteren Siegringern Timon Zeder und Jonas Bossert ist dem Serienmeister auch in dieser Saison kaum beizukommen.

Dahinter wird sich Freiamt wohl mit Kriessern um den zweiten Finalplatz balgen. Im Kampf um den vierten Halbfinalplatz muss sich Einsiedeln vor Schattdorf in Acht nehmen. Die Urner zählen auf guten Nachwuchs. Den Schwyzern steht wieder Damian von Euw (Brunnen) als Doppellizenzringer zur Verfügung.

Ihn hätten die Freiämter auch gerne gehabt. Der letztjährige Aufsteiger Oberriet-Grabs hat sich nicht verstärkt und dürfte für Platz 6 gesetzt sein, der den Barragekampf gegen den NLB-Meister bedeutet.

Drei Pflichtsiege zum Auftakt sind gefordert

Freiamt zog ein ideales Los für den Saisoneinstieg. Nach dem Auswärtskampf in Einsiedeln folgen die Heimkämpfe in Merenschwand gegen Schattdorf (9. September) und Oberriet-Grabs.

«Diese Kämpfe müssen wir gewinnen, obwohl wir Absenzen haben», sagt Trainer Michael Bucher zur Ausgangslage. Danach folgen die Spitzenduelle bei Kriessern (23. September) und am 30. September in Merenschwand gegen Willisau. Dann wird sich zeigen, wie schlagkräftig die Freiämter Mannschaft in diesem Herbst ist.