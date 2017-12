Die Geschichten, die er früher an Weihnachten erlebt hat, sind nur in Albin Hubers Erinnerungen festgehalten. Fotos, die ihn als Kind unter dem Christbaum zeigen würden, gibt es keine. «Das war damals noch nicht so in Mode», erklärt Huber. Trotzdem weiss der bald 82-Jährige noch haargenau, wie er damals mit seinen fünf Schwestern und seinen Eltern Weihnachten gefeiert hat.

Am besten in Erinnerung sind ihm die Geschenke geblieben: «Als Kind war man zufrieden mit dem Fünfliber, den man von der Gotte oder dem Götti bekam. Wobei mein Götti immer etwas mehr gab, weil er es sich leisten konnte. Er war nämlich Tuch- und Kleiderhändler.» Gefreut habe er sich auch über die Holzklötzli, die aufziehbare Eisenbahn und ganz besonders über ein kleines Wägeli zum Ziehen: «Das war ein einzigartiges Geschenk für mich, das ich besonders gehütet habe», erzählt Huber stolz.

Ein Geschenk, das für die ganze Familie ein grosses Ereignis war, hatte das Christkind jedoch nicht für ihn gebracht: «In einem Jahr hat meine älteste Schwester ein Damenvelo erhalten. Es stand bis zum Abend vor Weihnachten bei unseren Nachbarn, denn es war ein grosses Geheimnis und später ihr ganzer Stolz. Wenn sie von der Schule nach Hause kam, mussten wir ihr helfen, es von der Strasse nach oben zu tragen. Aber drauf sitzen durften wir nie.»

Das Christkind knapp verpasst

Wie in vielen Familien lagen die Geschenke auch bei den Hubers unter einem Baum. «Es war immer ein kleiner Baum, denn wir hatten ein kleines Wohnzimmer. Aber es war immer ein Christbaum.» Diesen habe er mit seinen Geschwistern und dem Vater im Wald ausgesucht, und die Mutter habe ihn dann mit Kerzen und Engelshaar geschmückt. Das tat sie immer im Geheimen: «Wir Kinder mussten draussen spielen, bis die Kerzen am Baum brannten. In dieser Zeit ist auch das Christkind durch das kleine Fenster in der Nebenstube hereingekommen. Wir haben es aber immer knapp verpasst, denn es musste gleich weiter zum Nachbarn», erinnert sich Huber schmunzelnd.

Stibizter Chräbeliteig

An einem so speziellen Tag durfte auch ein Festmahl nicht fehlen. «An Weihnachten hat es immer Kartoffelstock und Dörrbohnen mit Zunge oder auch mal mit einem Chüngel gegeben», erinnert sich Albin Huber. Spezialitäten gab es auch in der Adventszeit: die Guetzli seiner Mutter. «Während sie gebacken hat, habe ich ihr manchmal etwas vom Chräbeliteig gestohlen», erzählt Huber und grinst dabei schelmisch.

Zur Weihnachtstradition gehörte aber nicht nur das Essen, sondern auch die Mitternachtsmesse dazu. Danach habe es zu Hause meist noch einen Schluck Rimuss oder Most gegeben. Beides Getränke, die es nur an Weihnachten gab. «Am nächsten Morgen wollte der Vater immer nochmals in die Kirche. Da sind wir alle mitgegangen, das war damals so gang und gäbe», erzählt er.

Eitler Besuch an Weihnachten

Gäste hatte die Familie Huber, die dazumal in Oberlunkhofen lebte, an Weihnachten keine. «Es kam aber schon mal vor, dass ein paar ältere Herren, die noch eine Festtagsfrisur brauchten, am Abend des 24. Dezembers noch bei uns waren. Denn mein Vater war neben seinem Beruf in der Bundeswerkstatt noch Herrencoiffeur», schmunzelt Huber. So habe er auch ihm immer die Haare geschnitten.

Heute steht im Wohnzimmer von Albin Huber kein Christbaum mehr, und auch das Fest selber feiert der pensionierte Schreiner nicht mehr wie in seiner Kindheit. Trotzdem freut er sich auf die Zeit, die er in diesem Jahr mit seiner Freundin in Klosters im Schnee verbringen wird.