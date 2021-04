Rettungseinsatz Schwerer Unfall in Wohlen: 81-Jährige von Auto angefahren und mehrere Meter mitgeschleift Auf der Bünzstrasse in Wohlen kollidierte ein Fahrzeug mit einer Frau auf dem Trottoir. Sie musste mit einem Helikopter ins Spital gebracht werden.

CH Media Video Unit

(phh/rib) Am Mittwochvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Wohlen. Ein 73-jähriger Autofahrer bog vom Bünzweg in die Bünzstrasse ein. Aus noch unbekannten Gründen erfasste er dabei eine 81-jährige Frau, die sich auf dem Trottoir befand. Die Frau wurde vom Fahrzeug noch mehrere Meter mitgeschleift.

Laut Angaben der Kantonspolizei Aargau sei es Drittpersonen gelungen, das Fahrzeug anzuheben, um die Frau noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zu bergen. Die 81-Jährige zog sich bei der Kollision mit dem Auto schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter ins Unispital Zürich überführt werden. Der Unfallort blieb für mehrere Stunden gesperrt.

7 Bilder 7 Bilder Ein 73-jähriger Autofahrer bog vom Bünzweg in die Bünzstrasse ein. Brk News

Die zuständige Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat eine Strafuntersuchung eröffnet und eine Blut- und Urinprobe beim 73-jährigen Lenker angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen.

Die aktuellen Polizeibilder: