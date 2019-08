Die Regionalpolizei (Repol) Wohlen hat ihre Räume wie Büros, Lager und Parkgaragen derzeit an sechs verschiedenen Orten in Wohlen und Villmergen verteilt. Und diese Räume, insbesondere ihre Zentrale im Wohler Gemeindehaus, sind auch noch viel zu klein für die 19 Mitarbeiter der Repol.

Dass eine Lösung hermuss, ist längst klar, das hat sich der Gemeinderat auch in sein Legislaturprogramm 2018–2021 geschrieben. Und dies will er nun angehen. In einem Bericht und Antrag stellt er die ersten Überlegungen vor und bringt einen Kredit von 125 000 Franken für die Projektierung vor den Einwohnerrat.

Das wohl Wichtigste, was es zu wissen gibt: Der neue Standort der Regionalpolizei soll an der Wilstrasse 57/59 sein. Dort sind auch alle anderen regional tätigen Sicherheitsorganisationen wie die Feuerwehr, die regionale Zivilschutzorganisation und das regionale Führungsorgan untergebracht. In den beiden Gebäuden sollen Synergien genutzt werden können. «Wir halten es für den idealen Standort», sagt Gemeindeammann Arsène Perroud auf Anfrage.