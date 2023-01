Büttikon Renoviertes Waldhaus als Neujahrsgeschenk – die Ortsbürger haben 250'000 Franken investiert Die Ortsbürgergemeinde Büttikon hat eine Viertelmillion in Erweiterung, Umbau und Renovation des fast 50-jährigen Waldhauses investiert. Dieses erstrahlt nun in neuem Glanz – am Neujahrsapéro wurde es präsentiert.

Baukostenplaner Stefan Baumann, Vizeammann Silvia Koch und Gemeindeammann Gian Carlo Silvestri vor dem Waldhaus. Bild: Walter Christen

Das Holzfeuer lodert, heisse Suppe dampft im Kessel, Apérogebäck steht auf den Tischen und mit vollen Gläsern prosten sich die Leute zu: Grund genug zum Feiern gab es am 1. Januar in Büttikon am Neujahrsempfang des Gemeinderats, denn als Geschenk der Ortsbürgergemeinde zum neuen Jahr konnte das erweiterte und renovierte Waldhaus präsentiert werden. Dieses Ereignis liessen sich über 150 Büttikerinnen und Büttiker nicht nehmen, die interessante Details zu den Umbauarbeiten erfuhren und begeistert der beschwingten Musik der Schülerband Chrüsimüsig lauschten, welche von der Formation Blueberry Jam verstärkt wurde.

Sehr erfreut über das grosse Interesse an der Waldhauseinweihung zeigte sich Gemeindeammann Gian Carlo Silvestri, der die Bevölkerung zum Neujahrsapéro an der Einweihungsfeier begrüsste.

Gemäss Vizeammann Silvia Koch, im Gemeinderat für das Ortsbürgerwesen zuständig, hat die Ortsbürgergemeinde rund 250’000 Franken in Umbau und Erneuerung des Waldhauses mit Umgebung investiert. Die im Oktober 2022 begonnenen Arbeiten, an denen 21 Firmen aus der Region beteiligt waren, konnten termingerecht auf Ende Jahr abgeschlossen werden und beinhalteten nicht bloss eine kosmetische Auffrischung im Sinne einer Pinselsanierung, sondern den Umbau des im Juni 1975, also vor bald einmal 50 Jahren, eingeweihten Waldhauses.

Anzahl der Sitzplätze von 42 auf 63 erweitert

Durch den Abbruch des alten Cheminées im Hauptraum des Büttiker Waldhauses konnte die Benutzerfläche um 10,58 Quadratmeter erweitert werden. Für Wärme im Raum sorgt nun ein prächtiger Schwedenofen. Durch die Integration des ehemaligen Hüttenabwartsraumes in den Aufenthaltsbereich war es möglich, die Zahl der Sitzplätze von bisher 42 auf neu 63 zu erweitern. Zudem wurde der Innenbereich aufgefrischt und die Toilettenanlage erneuert.

Stefan Baumann, Baukostenplaner und Kalkulator bei der Büttiker Koch AG, erwähnte: «Grosse Herausforderungen waren die fehlenden Baupläne, sodass wir nicht wussten, wo die Leitungen und das Abwasserrohr liegen. Wir haben herausgefunden, dass es drei verschiedene Wasserleitungen gab. Jetzt haben wir nur noch eine, dafür eine neue.»

Von höheren Materialkosten und Lieferverzögerungen sei der Umbau des Waldhauses verschont geblieben, sagte Baumann. Einen besonderen Dank stattete Vizeammann Silvia Koch auch dem Team Eigenleistungen ab, das unter der Leitung von Marco Sax und Mike Koch stand. Den Ausklang des Büttiker Neujahrsempfangs bildete ein unterhaltsames Quiz mit schönen Preisen.