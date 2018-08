Ein paar Minuten in seinem Laden reichen schon, um die gute alte Schweiz weit hinter sich zu lassen: Neben dem grossen Nachbau eines Indianer-Einbaums, umringt von Flaggen, Flugzeug- und Eisenbahnmodellen und natürlich mit Country-Songs im Hintergrund setzt man sich gemütlich an ein Holz-Campingtischchen neben eine hölzerne Laube. Max Wohlwend – «Nur Max, Canadiens sehen das einfacher» – setzt sich mit einem Kaffee dazu. Und sobald er von seiner zweiten Heimat erzählt, sieht man die weiten Wälder, die Rocky Mountains oder die felsige Küste schon fast vor sich, riecht die riesigen Nadelbäume und die Meeresbriese und würde gern die Füsse in den Fluss strecken, wo etwas weiter oben die Lachse auf ihren Sprüngen bereits von Bären erwartet werden. «Genau das wollte ich erreichen: Man soll sich schon fast wie in den Ferien fühlen, wenn man bei mir eine Kanada-Reise bucht», berichtet Max lächelnd. Dieses Jahr kann er mit seinem Reisebüro WestCanadaTravel bereits seinen 20. Geburtstag feiern. Und um darauf anzustossen, hat er in seinem kleinen Laden Country Seasons direkt neben dem Reisebüro an der Zürichstrasse 22 in Merenschwand auch den passenden kanadischen Wein sowie natürlich alles Mögliche aus Ahornsirup bereit.

Mit Internet kam das Reisebüro

Ursprünglich wollten Max Wohlwend und seine Frau für immer nach Kanada auswandern. Nachdem er nämlich 1981 erstmals seine Verwandten besucht hatte, die teils aufgrund des Krieges, teils aus Freude an der neuen Heimat aus der Schweiz nach Kanada ausgewandert sind, war er verliebt in das riesige Land auf der anderen Seite des Atlantiks. Seine Frau teilte diese Faszination. So kam es, dass die beiden 1996 nach Kamloops in British Columbia inmitten einer Halbwüste, wie man es von Kanada gar nicht kennt, ausgewandert sind.