Reinerlös von 28'000 Franken: Mega19 erzielte einen Mega-Gewinn

Sie war megamässig, mega erfolgreich und warf einen Mega-Gewinn ab – die Gewerbeausstellung Mega19 vom 25. bis 28. April auf dem Areal der Kreisschule Mutschellen in Berikon. «Es war ein riesiger Anlass mit tausenden Besuchern, über 140 Ausstellern, 10 Beizli, Podien, Fachvorträgen und viel Unterhaltung.

Die Gewerbeausstellung findet alle fünf Jahre statt. Sie ist immer wieder eindrücklich und jedes Mal anders. Wer nicht dabei sein konnte, hat sicher etwas verpasst», lautete das Fazit von Christian Füglistaller, Gewerbevereinspräsident, über die diesjährige Gewerbeausstellung Mutschellen.

Er war an der Mega19 als Bauchef selber stark engagiert und betonte, dass die Mitglieder des OKs, unter dem Präsidium von Peter Spring, Gemeindeammann von Widen, ein grosses Arbeitspensum zu bewältigen hatten. Der Aufwand hat sich gelohnt, der Ertrag kann sich sehen lassen: «Wir erzielten mit der Gewerbeschau einen Reingewinn von rund 28000 Franken», verkündete Füglistaller den an der 41.Generalversammlung, an der sich 69 Mitglieder beteiligten.

Die besten Bilder von der Mega19: