An den Concours Suisse des produits du terroir war der Aargau am Wochenende als Ehrengast eingeladen. Insgesamt reichten Aargauer Produzenten 64 Regionalprodukte in den Kategorien Milchprodukte, Bäckerei- und Konditoreiprodukte, Fleischprodukte, Früchte/Gemüse/Honig/Diverses sowie alkoholische Getränke ein. Die Bäckerei-Konditorei Kreyenbühl aus Muri erhielt in der entsprechenden Kategorie den Preis als bester Produzent – ausgezeichnet wurde vor allem ihr Steinofen-Brot.

Regierungsrat Markus Dieth zeigte sich beeindruckt: "Besonders stolz machen mich natürlich die vielen Aargauer Medaillen. Sie sprechen für die ausgezeichnete Qualität und Vielfalt der Aargauer Regionalprodukte und für die Kreativität der innovativen Produzentinnen und Produzenten."

Aargauer Auftritt grosser Erfolg

Rund 10'000 Besucher zog der Markt an. Das Elsass und verschiedene Schweizer Regionen stellten an 195 Ständen über 1000 Regionalprodukte und Spezialitäten vor.

Der Aargauer Auftritt als Gastkanton wurde von den Besuchenden sehr geschätzt.

Wie das Departement Finanzen und Ressourcen mitteilt, wurde der Auftritt durch einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds finanziert. Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth dazu: "Der Aargau konnte sich von seiner kulinarischen Seite zeigen und überzeugte auf der ganzen Linie."