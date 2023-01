Referendum Die SVP sammelt 1329 Unterschriften: Die Wohler werden zum fünften Mal an der Urne über das Abfallreglement befinden Das Referendum gegen das neue Abfallreglement ist zu Stande gekommen. Am Montagmorgen lud die SVP Wohlen zum Fototermin vor das Wohler Gemeindehaus. Die erforderten 840 Unterschriften wurden weitaus übertroffen.

Renato-Raffaele Hübscher (im braunen Mantel) und seine Mitstreiter übergeben die Unterschriften an Marco Häni von der Wohler Gemeindekanzlei. Nathalie Wolgensinger

In der Saga um das Wohler Abfallreglement wird ein weiteres Kapitel geschrieben. Ganze 24 Jahre schon ringt die Gemeinde um das Thema. Nun werden die Wohlerinnen und Wohler bereits zum fünften Mal in dieser Sache an der Urne befinden können. Abstimmungstermin wird voraussichtlich der 18. Juni sein. Exponenten der Wohler SVP übergaben am Montagmorgen 1329 Unterschriften für das Referendum gegen das Abfallreglement. Sie übertrafen damit die erforderlichen 840 Unterschriften.

Der Einwohnerrat hiess an seiner letzten Sitzung im Dezember 2022 Bericht und Antrag zur «Gesamtrevision des Abfallreglements inklusive verursachergerechter Finanzierung» gut. Es sieht nebst der bisherigen Kehrichtgebühr die Einführung einer volumenabhängigen Grüngutgebühr und einer Grundgebühr vor. Der Rat stimmte dem Antrag des Gemeinderates mit 28:8 Stimmen zu.

Die SVP votierte bereits im Vorfeld gegen die Einführung des Reglementes und kündigte während der Sitzung an, das Referendum dagegen zu ergreifen. Hauptargument waren die zusätzlichen Gebühren, die den Wohlerinnen und Wohler zur Teuerung auf das Portemonnaie drücken. Renato-Raffaele Hübscher sagte anlässlich der Übergabe am Montagmorgen:

«Wir wollen allen Wohlerinnen und Wohlern die Gelegenheit geben, darüber zu befinden.»

Bisher wird die Entsorgung aus Steuergeldern subventioniert

Die Entsorgung des Grüngutes verursacht der Gemeinde Wohlen alljährlich einen Verlust und sie trägt einen Teil dazu bei, dass diese Spezialfinanzierung jährlich mit rund 700’000 Franken aus Steuergeldern subventioniert werden muss. Dieses Vorgehen entspricht aber nicht den gesetzlichen Vorschriften, die eine verursachergerechte und kostendeckende Finanzierung der Abfallbewirtschaftung verlangen.

In den vergangenen 24 Jahren nahm die Politik mehrmals einen Anlauf, diesen Zustand zu beheben. Mehrfach genehmigte der Einwohnerrat ein Abfallreglement mit verschiedenen Lösungsansätzen, viermal sagte das Volk aber an der Urne doch Nein dazu. Zuletzt im März 2013.

Der neuerliche Vorstoss des Gemeinderates sah vor, dass sich die Kosten für die Entsorgung des Grüngutes neu aus Grundgebühr pro Haushalt und einer Mengengebühr zusammensetzen. Letztere richtet sich nach Gewicht oder Volumen für Kehricht, Sperrgut und Grünabfälle.

«Das war eine super Erfahrung»

Parteipräsident Roland Büchi sagte: «Wir hatten die nicht eben einfache Aufgabe, während der Festtage Unterschriften zu sammeln. Das hat aber erstaunlich gut geklappt.» Dies auch dank des Einsatzes von Renato-Raffaele Hübscher, der im Alleingang rund 450 Unterschriften sammelte. Er sagte: «Das war eine super Erfahrung. Viele Leute waren offen für das Thema und haben dies mit ihrer Unterschrift unterstützt.»

Renato-Raffaele Hübscher sammelte am meisten Unterschriften für das SVP Referendum gegen das neue Abfallreglement. Marc Ribolla

(28. Dezember 2022)

Wenig Verständnis hat hingegen SVP Einwohnerrat Manfred Breitschmid dafür, dass die Unterschriften unter erschwerten Bedingungen, während der Festtage, gesammelt werden mussten. Dennoch ist er zuversichtlich, dass diese neue Vorlage an der Urne eine erneute Abfuhr erhält.