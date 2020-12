Rechtsstreit wegen verbotenen Fenstern: Kloster setzte den Gasthof Adler unter Druck

Die Baustelle ist in Muri nicht zu übersehen: An der Marktstrasse entsteht das neue Dreihäuser-Hotel Caspar. Die Gasthöfe Adler und Ochsen sowie das Caspar-Wolf-Haus, in dem der berühmte Landschaftsmaler Caspar Wolf (1745-1783) geboren worden sein soll, werden zu einem Komplex vereinigt.