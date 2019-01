Die Baubewilligung an die Fremo Interdrink AG ist korrekt erfolgt. Zu diesem Schluss kommt der Rechtsdienst des Departements Bau, Verkehr und Umwelt in der Beantwortung der am 21. Dezember von der FDP Ortspartei Muri eingereichten Aufsichtsanzeige. Da die Baubewilligung rechtens erteilt worden ist, wird der Aufsichtsanzeige keine Folge geleistet, Verfahrenkosten werden keine erhoben und auch keine Parteientschädigung zugesprochen, wie der Gemeinderat mitteilt. «Damit kann der Gemeinderat über den vorsorglich zurückgestellten Mietvertrag mit der Fremo Interdrink AG demnächst entscheiden», hält er weiter fest.

Von Anfang an war geplant, im Büroneubau der Fremo Interdrink AG die Verwaltungsabteilungen Finanzen und Steuern und Soziale Dienste der Gemeinde Muri sowie die Regionalpolizei Muri während voraussichtlich fünf Jahren einzumieten, bis eine Lösung für ein neues Verwaltungsgebäude gefunden ist. Die FDP hat schon länger gegen den Standort opponiert, zuletzt mit der Aufsichtsanzeige.

Für die Partei stellte sich die Frage, ob für die Bewilligung des Fremo-Neubaus die alte, gültige Bau- und Nutzungsordnung massgebend ist oder die neue angewendet werden müsste, die eine massiv tiefere maximale Gebäudehöhe von zehn Metern vorsieht. Diese neue BNO ist vom Souverän genehmigt, aber vom Regierungsrat noch nicht in Rechtskraft gesetzt. Während die Partei in der Höhenbegrenzung auf diesem Areal den Willen des Souveräns sieht, geht der Gemeinderat von einem Mangel aus, den er nach der Genehmigung durch den Regierungsrat beheben will.

Mitte Dezember liess der Gemeinderat verlauten, er hätte einen «Plan B», wenn der Fremo-Neubau entgegen seinen Erwartungen verzögert würde. Er liess allerdings im Dunkeln, dass das Luwa-Areal die Alternative (gewesen) wäre.