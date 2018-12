Für die SP Boswil ist klar: Die Aussagen in Facebook Posts von Gemeindeschreiber Daniel Wicki sind "ausserhalb jeder Menschenwürde" und "für einen Amtsträger, welcher im Dienst für die gesamte Bevölkerung der Gemeinde steht, nicht tragbar".



Die SP Boswil will Strafanzeige erstatten und erhält Rückendeckung von der Kantonalpartei. Das teilt sie auch am Samstagmorgen in einem Communiqué mit.

Die Anzeige ist allerdings noch nicht eingereicht, wie Reto Karich, Sektionspräsident von Boswil-Waltenschwil, auf Anfrage erklärt. Er warte auf die Antwort eines Juristen, der die Strafanzeige vorbereite. Danach gehe er zur Polizei.