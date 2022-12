Mit Pflegimuri-Direktor Thomas Wernli auf einen Rundgang durch die Institution Mit Gemeinderat Paul Huwiler auf eine letzte Tour durchs Gemeindehaus in Wohlen Mit Ex-Polizist und Marktchef Walter Friedli auf seinen letzten Kontrollgang am Pfingstmarkt in Bremgarten Zum letzten Arbeitstag in die Praxis vom Sarmenstorfer Dorfarzt Thomas Furrer

Mit Pflegimuri-Direktor Thomas Wernli auf einen Rundgang durch die Institution Mit Gemeinderat Paul Huwiler auf eine letzte Tour durchs Gemeindehaus in Wohlen Mit Ex-Polizist und Marktchef Walter Friedli auf seinen letzten Kontrollgang am Pfingstmarkt in Bremgarten Zum letzten Arbeitstag in die Praxis vom Sarmenstorfer Dorfarzt Thomas Furrer