Psychische Störung: Therapie statt Gefängnis für Feuerleger von Merenschwand

Die zwei jungen Schweizer gestanden nach der Verhaftung sämtliche Taten. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete gegen den jungen Schweizer ein Verfahren wegen mehrfacher Brandstiftung. Am Dienstagnachmittag wurde ihm am Bezirksgericht Muri der Prozess gemacht.

Die zeitliche Nähe der Brände liessen erahnen, dass es sich um Brandstiftung handeln musste. Dieser Verdacht wurde rasch bestätigt: Die Polizei verhaftete einen damals 22-jährigen Mann und seine 17-jährige Freundin. Die beiden hätten sich noch während des Brandes der Thujahecke in der Nähe herumgeschlichen, was den Polizeibeamten verdächtig vorgekommen war.

Innerhalb von nur 27 Stunden brannte es in Merenschwand im August vor einem Jahr drei Mal : Die Waldhütte wurde nachts durch die Flammen komplett zerstört, eine Thujahecke bei einem Einfamilienhaus brannte auf über zehn Metern Länge nieder und in der Kistenfabrik konnte die Feuerwehr nur knapp Schlimmeres verhindern.

Das Verfahren gegen die damals 17-jährige Teenagerin wegen mehrfacher Brandstiftung führt hingegen die Jugendanwaltschaft. Weshalb die beiden die Brände legten und mit welchen Mitteln, ist noch unklar.

Die Brände versetzten die Bewohnerinnen und Bewohner von Merenschwand damals in Angst und Schrecken, entsprechend sorgte die Nachricht der Verhaftung für Erleichterung im Dorf.

Das Bezirksgericht verurteilte den Brandstifter zu einer 3,5-jährigen Gefängnisstrafe. Vorerst muss der Mann aber nicht hinter Gitter, die Strafe wird zugunsten eine ambulanten Therapie aufgeschoben. In der Therapie soll die psychische Störung des Mannes behandelt werden, zudem soll er aus der Drogenabhängigkeit kommen. Zudem verhängte das Gericht eine unbedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 60 Franken, also insgesamt 1800 Franken. Mit dem Urteil folgten die Richter in Muri den Anträgen der Staatsanwaltschaft.

Er hatte mit Bränden im Dezember nichts zu tun

Anfang Dezember 2019 kam es in Merenschwand erneut zu einer schlimmen Brandserie: Innerhalb einer Woche brannte es vier Mal. Diesmal waren es zwei Einfamilienhäuser, eine Bank und ein ehemaliger Stall - in allen Fällen ging die Polizei von Brandstiftung aus. Der 22-Jährige, der die Brandserie im Sommer gestanden hatte, wurde als möglicher Verdächtiger erneut vorläufig festgenommen, kurze Zeit später aber wieder freigelassen. «Wir haben keine Hinweise darauf, dass er mit den aktuellen Bränden etwas zu tun hat. Er befindet sich wieder auf freiem Fuss», schrieb Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, damals.

Die Polizei verhaftete im Rahmen der Ermittlungen um die zweite Brandserie insgesamt zehn Personen. Nach intensiven Ermittlungen durch eine eingesetzte Sonderkommission wurden neun wieder freigelassen. Für einen 37-jährigen Schweizer aus der Region wurde Untersuchungshaft beantragt. Wie Fiona Strebel von der Staatsanwaltschaft bestätigt, läuft das Verfahren noch und der Beschuldigte befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.