Dottiker Fasnachtsumzüge haben eine lange Tradition. Die erste grosse Veranstaltung unter dem Motto «Es darf gelacht werden» hat an der Fasnacht 1975 stattgefunden. Organisiert von der Rüeblizunft, die in der Folge im Abstand von jeweils zwei Jahren 22 weitere grosse Umzüge organisiert hat. Und stets stand dabei die praktisch gleiche eingeschworene Truppe an der Front und zog die Fäden.

Nach 44 Jahren kommt jetzt die Wachtablösung: Mit der IG Fasnachtsumzug haben junge Fasnächtler das Zepter übernommen und dafür gesorgt, dass die Dottiker Umzugstradition weitergeht. Das neue Organisationskomitee mit Präsident Gregor Rüdisüli rekrutiert sich überwiegend aus aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Guggenmusik Hübelschränzer. Die Hübelschränzer haben schon an den beiden Umzügen von 2015 und 2017 in der Organisation mitgewirkt. «Das sind super Leute, die jetzt den Karren ziehen. Sie garantieren mit ihrem Engagement dafür, dass unsere Fasnacht lebendig bleibt und weiterhin in die ganze Region ausstrahlt», lobt Roland Hochstrasser, Rüeblizünftler der ersten Stunde und 2017 der letzte Umzugs-OK-Präsident dieser Clique.