Sie dürfte wohl nur einen kleinen Teil des Schuldenbergs ausgleichen, der sich bei Skandalarzt Ingo Malm angehäuft hat: Die Versteigerung des Praxisinventars, die am Freitag in Berikon stattgefunden hat. 292 Posten wies das zu liquidierende Inventar aus. Es bestand hauptsächlich aus medizinischen Geräten und Büroeinrichtung.

Dementsprechend gross ist auch der Ansturm auf die Versteigerung. Rund eine Viertelstunde vor Beginn sind in der Umgebung keine Parkplätze mehr zu finden, Autos mit Aargauer, Luzerner und Zürcher Nummernschildern kreisen um den Bahnhof, die Lenker versuchen, allenfalls frei werdende Plätze sofort zu schnappen.

Viele Ärzte anwesend

Von der Menge an Besuchern ist Liquidator Jakob Aeschlimann nicht überrascht. «Damit habe ich gerechnet. Das sind gar nicht so viele Menschen», sagt er und lacht. Für Aeschlimann ist es die erste Liquidation dieser Art: «Eine Arztpraxis hatte ich bisher noch nie», sagt er. Es seien andere Interessenten vor Ort als sonst, hauptsächlich Ärzte. «Aber ansonsten ist es eine Liquidation wie jede andere», fügt er an. Ein Objekt sei dabei besonders beliebt gewesen: Eine Lasermaschine zur Tattooentfernung. «Die wollten viele haben», so Aeschlimann. Was bei der Liquidation sonst geschah, wissen nur die Anwesenden. Den Journalisten blieb ein Blick ins Innere der ehemaligen Praxis wegen eines Medienverbots verwehrt.