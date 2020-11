Präzedenzfall: Geplante Urnenabstimmung passt Berikern nicht – nun wurde Beschwerde eingelegt

Eine Gemeindeversammlung in Zeiten von Corona durchzuführen, ist schwierig. Darum hat der Regierungsrat durch eine Sonderverordnung erlaubt, dass Gemeinderäte stattdessen all jene Geschäfte an die Urne bringen dürfen, die keinen Aufschub dulden.

Das hat der Gemeinderat Berikon getan und anstelle der ursprünglich zwölf Traktanden nun eine Liste von sieben Vorlagen erarbeitet, über die am 27. November abgestimmt werden soll. Doch damit sind Parteien und Privatpersonen im Dorf nicht einverstanden. Jetzt wurde eine Beschwerde gegen den Gemeinderat Berikon beim Kanton eingereicht. Es ist ein Thema, das viele Gemeinden interessieren dürfte, ist es doch ein Präzedenzfall und könnte in Coronazeiten überall auftreten.

An der Urne kann nicht diskutiert werden

Die Ortsparteien CVP und FDP haben vor einigen Tagen je einen Brief an den Gemeinderat geschrieben, in dem sie ihn auffordern, «nur die zeitlich dringlichen und nicht aufschiebbaren Geschäfte» an die Urne zu bringen, heisst es in einer Medienmitteilung der FDP. «Eine solche Begründung fehlt bislang und ausser beim Budget und Steuerfuss erkennen wir im Moment keine Gründe, weshalb alle anderen Geschäfte keinen Aufschub dulden», so die Partei.

Ihre Argumente sind vor allem: «An einer Urnenabstimmung können die Stimmbürger das Budget 2021 nur annehmen oder ablehnen. Es besteht keine Möglichkeit, sich darüber im Rahmen von Diskussionen eine Meinung zu bilden und allenfalls Änderungen vorzunehmen.» Dass über einen Verlust von rund 0,9 Mio. Franken abgestimmt wird, erachtet die FDP als problematisch. «Aus diesem Grund und der fehlenden Notwendigkeitsprüfung lehnen wir auch das Budget 2021 ab.»

«Unfair, andere Gemeinden hängen zu lassen»

Gemeindeammann Stefan Bosshard hat wenig Verständnis für dieses Vorgehen: «Aus Sicht des Gemeinderats sind alle Traktanden wichtig. Wir sind zum Teil schon lange dran und möchten weiterarbeiten und uns nicht von Corona aufhalten lassen.» Beispielsweise der Austritt aus dem Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Bremgarten müsse bis Ende Jahr passieren.

Dazu kommen Kredite, von denen auch andere Gemeinden abhängen, wie ein zusätzliches Kunstrasenfeld im Sportzentrum Burkertsmatt (Gemeindeanteil: 742100 Franken) oder die Ersatzbeschaffung des Schulmobiliars der Kreissschule Mutschellen (Gemeindeanteil: 178857 Franken). «Es wäre unfair, die anderen Gemeinden hängen zu lassen, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Geschäfte voranzubringen», hält Bossard fest.

Es braucht ein wenig Kreativität

In einem Punkt muss er den Parteien recht geben: «Wir haben es tatsächlich versäumt, die Dringlichkeit für jede Vorlage im Büchlein zu begründen. Das ist unser Fehler. Aber daran sollte es ja nicht scheitern.»

Dass die Parteien sich daran stossen, dass die Einwohner sich ohne Diskussion keine Meinung bilden und keine Änderungen einbringen können, versteht Bosshard nur teilweise. «Der Gemeinderat ist für Fragen immer offen. Ausserdem gibt es heute so viele Möglichkeiten, wie man die Leute informieren kann. Da braucht es ein wenig Kreativität, aber die braucht es in Coronazeiten überall.» Da zudem nicht sicher sei, ob die «Sommergmeind» dann wieder stattfinden könne, wolle der Gemeinderat lieber nicht zuwarten, erklärt Bosshard.

Rechtsdienst befand alle Vorlagen für geeignet

Es sei oft schwer, die Wichtigkeit von Traktanden zu ermitteln, aber: «Selbstverständlich haben wir uns beim Rechtsdienst des Kantons erkundigt. Dieser bestätigte, dass all unsere Vorlagen die Anforderungen für die Urnenabstimmung erfüllen.» Daher gehe er davon aus, dass eine Beschwerde zu keinem anderen Ergebnis kommt.

Auf Anfrage konnte Jurist Michael Frank vom kantonalen Rechtsdienst keine Auskunft über den konkreten Fall geben. Generell sagte er: «Wenn eine Abstimmungsbeschwerde bei uns eingeht, geben wir sie dem Gemeinderat zur Vernehmlassung, das ist meist ein längeres Prozedere.»

Daher sei es wahrscheinlich, dass die Urnenabstimmung normal durchgeführt, allenfalls aber im Nachhinein teilweise als ungültig erklärt werde – wie bei jeder Abstimmungsbeschwerde. Der Rechtsdienst habe derzeit viel mit Gemeinden zu tun, die wissen wollen, ob sie ihre Versammlung durchführen können, oder sich nach einer Urnenabstimmung erkundigen. Auch Beschwerden erwartet der Rechtsdienst noch einige, wie Frank sagt.

Zahlungen an Bremgarter Badi seien widerrechtlich

Abgesehen von den Briefen der beiden Ortsparteien und der Beschwerde ging ein weiterer Brief von Yves Blülle (SVP) und der FDP Berikon an den Gemeinderat. Es geht dabei um die Zahlungen von rund 15000 Franken, die Berikon jährlich ans Schwimmbad Isenlauf in Bremgarten leistet.

Die Schreiber beschweren sich, dass der Gemeinderat 2017, als das Thema erstmals aufkam, versprochen hatte, die Zahlungen nach zwei Jahren wieder vor die Gemeinde zu bringen und nicht einfach ins Budget zu stellen. Letzteres habe er nun aber getan, was widerrechtlich sei und sofort korrigiert werden müsse.

Dazu sagt der Gemeindeammann: «Wir wollten an der ‹Gmeind› darüber informieren. In der jetzigen Situation müssten wir aber eine eigene Vorlage dazu machen, und da der Vertrag jährlich kündbar ist, fanden wir, dass wir damit auch bis zur nächsten Gemeindeversammlung warten können.»