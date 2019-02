Die Zeit war mehr als reif, dass der Verein ein neues Projekt auf die Bühne bringt. Mehr als vier Jahre sind vergangen seit «Schlossherr, ledig, sucht ...», dem letzten Grosserfolg des Vereins. Die Fans wurden langsam ungeduldig, und die 18 Aktivmitglieder hibbelig. Jetzt proben sie wieder, denn sie haben ein Stück: «No nöd ganz 100».

Das Werk entstammt der Feder von Vereinspräsidentin Anastasia «Stacy» Gräni. «Ich hatte schon immer eine Schwäche fürs Schreiben», erklärt sie im Interview, eine Stunde vor Probenbeginn, in den Räumen der H. Keller AG in Bremgarten. «Eine meiner Kolleginnen hatte auch schon ein Stück für uns geschrieben, da habe ich mir gesagt: Ich kann das auch!»

Für jede Rolle ein Post-it

Um Ideen zu sammeln, setzte sie sich mit drei weiteren Vereinsmitgliedern zusammen. Schnell war dem Kreativteam klar, dass das neue Stück in irgendeiner Form das Thema «Alter» behandeln sollte. «Ich beschäftige mich tatsächlich sehr mit diesem Thema», sagt die gerade mal 50-jährige, sehr jung gebliebene Frau und wird für einen Moment ganz ernst. «Dann erzählte mir der eine Teamkollege von einem italienischen Film, in dem es irgendwie darum ging, dass einer seine Mutter überredete, Leute bei sich wohnen zu lassen, und eine andere Kollegin, die in einem Altersheim arbeitet, sagte mir, sie könne mir zum Thema Alter alles erzählen, was ich wissen wolle. So hatte ich bald ein Raster für meine Geschichte im Kopf und habe sie da erst einmal einen Monat lang mit mir herumgetragen.»