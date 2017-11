«Am 23. September 2014 hat die CVP-Fraktion ihr Postulat betreffend punktuelle Massnahmen im Bereich der Sozialhilfe eingereicht, am 23. Februar 2015 hat der Einwohnerrat das Postulat überwiesen. Laut Geschäftsreglement hat der Gemeinderat zu einem überwiesenen Postulat innerhalb eines Jahres Bericht zu erstatten. Bis heute ist der Gemeinderat dem Einwohnerrat gegenüber einen solchen Bericht schuldig geblieben», hält CVP-Parteipräsident Harry Lütolf in einem politischen Vorstoss fest. Die reglementarische Frist, schreibt Lütolf weiter, werde bald um zwei Jahre überzogen sein. Er nehme deshalb seine Anfrage zum Anlass, beim Gemeinderat weitere Auskünfte in Bezug auf die Sozialhilfe zu verlangen.

Fragen zur Entwicklung

Lütolf will vorab wissen, weshalb der Bericht zum Postulat so lange auf sich warten lässt und wann er kommt. Dazu stellt er einige weitere Fragen zur aktuellen Entwicklung beim Thema Sozialhilfe. Er fragt nach der Tendenz bei den Fallzahlen und welche Kostentreiber dabei hervorstechen. Weiter hält Lütolf fest, dass das Gesetz in bestimmten Fällen den Widerruf einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung für Ausländerinnen und Ausländer vorsieht und deshalb beim Bezug von Sozialhilfe durch Ausländerinnen und Ausländer eine Meldepflicht der Sozialämter gegenüber dem kantonalen Migrationsamt erforderlich ist.

«Wird jede Ausländerin und jeder Ausländer beim Bezug von Sozialhilfe dem Migrationsamt gemeldet, und erfolgt diese Meldung vom ersten Tag an?», fragt Lütolf und will zudem wissen: «Wie viele Personen wurden in diesem Zusammenhang in den letzten drei Jahren nach ‹Aarau› gemeldet? Wie ist die Relation zwischen EU-/EFTA-Bürgern und anderen Ausländerinnen und Ausländern?»

Weiter fragt der CVP-Einwohnerrat, wie oft eine solche Meldung zum Entzug einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung geführt habe, ob das Migrationsamt kommuniziere, warum allenfalls trotz bezogener Sozialhilfe von einem Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung abgesehen werde und wie der Gemeinderat die Praxis des Migrationsamtes beurteile: «Sollte bei Bezug von Sozialhilfe eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung allenfalls vermehrt widerrufen werden?» (az/to)