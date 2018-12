Am 6. Dezember erhielt die Regionalpolizei Bremgarten den Anruf eines besorgten Bürgers aus Oberwil-Lieli. «Es wurde gemeldet, dass ein verdächtiges Fahrzeug mit mehreren Insassen im Quartier gesichtet worden sei», bestätigt Manfred Tschannen, Chef der Regionalpolizei, auf Anfrage. «Also rückte eine Streife aus, um es zu überprüfen.»

Es stellte sich heraus, dass in dem Fahrzeug tatsächlich keine Leute sassen, die man täglich in dem Quartier antrifft. «Im Auto befanden sich ein Samichlaus mit seinen zwei Schmutzli», sagt Tschannen lachend. Dieser Patrouillenbericht war so lustig, dass ihn die Kanzlei Oberwil-Lieli in den Gemeinderatsnachrichten veröffentlichte.

