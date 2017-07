Aus dem laufenden Einbruchsgeschehen wertet die Polizei aus, wo ein erhöhtes Einbruchsrisiko besteht. Aktuell weist sie daraufhin, dass dies in Muri der Fall ist. «Konkret muss damit gerechnet werden, dass Einbrecher zur Nachtzeit lautlos in Einfamilienhäuser oder auch in Parterre-Wohnungen eindringen», schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen.

Nicht auszuschliessen sei, dass Einbrecher auch tagsüber aktiv sind.