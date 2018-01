Schwarzarbeit beschäftigt nicht nur die Polizei, sondern auch die Gewerbetreibenden im Aargau: Im aktuellen Sorgenbarometer der Unternehmer, das zweimal jährlich erhoben wird, steht der Punkt «zu viel Scheinselbstständigkeit (Personenfreizügigkeit) und Schwarzarbeit» an vierter Stelle. Dies gab Gewerbeverbands-Präsident Kurt Schmid vergangene Woche am Neujahrsapéro bekannt. Laut der Umfrage, die halbjährlich durchgeführt wird, ist der Anteil der Gewerbler, die Scheinselbstständigkeit und Schwarzarbeit als Problem sehen, seit Anfang 2016 von 12 auf 39 Prozent gestiegen. «Das ist für uns eine neue Entwicklung, früher wurde dieser Punkt kaum genannt», sagte Schmid und kündigte an, der Verband werde dieses Phänomen näher untersuchen. (az)