Die einzigen, die sich zu diesem Thema weder den Patienten, noch der Öffentlichkeit gegenüber äusserten, waren die Betreiber des Ärztezentrums um Ingo Malm. Sie überliessen die Information über die Schliessung des Zentrums der Besitzerin der Praxisräume. Auf einem A4-Blatt an der Eingangstüre steht: «Die Ärztezentrum Mutschellen AG befindet sich nicht mehr an dieser Adresse. Der befristete Mietvertrag endete am 31. Dezember 2017 und wurde nicht verlängert.» Auch diesen Termin, wenn er denn so vereinbart war, hätten die Ärzte des Zentrums gekannt und ihre Patienten entsprechend informieren können.

Arzt verliess Malms Praxis

Dass in Sachen Organisation und Planung in der Gemeinschaftspraxis allerdings nicht alles zum besten stand, bestätigt einer, der genau aus diesem Grund die Praxis verlassen und sich per 1. Januar selbständig gemacht hat, der Allgemeinmediziner und Homöopath Muhamet Nuraj: «Ich wollte mich ganz um meine Patienten kümmern können. Das Ärztezentrum war für mich ein zu grosses Mischmasch, es war immer etwas chaotisch.»

Nuraj weiss auch, dass eine Gruppe ehemaliger Kollegen aus dem Ärztezentrum von Ingo Malm die Gemeinschaftspraxis weiterführen wollen. An Kundschaft würde es ihnen sicher nicht fehlen, denn der Hausärztemangel macht sich in der Region deutlich bemerkbar. Das Doktorzentrum Mutschellen platzt aus allen Nähten. Es hat schon nach der Auflösung des Ärztehauses Bremgarten im letzten Sommer einen Grossteil der Patienten übernommen. Den Patienten des Ärztezentrums von Ingo Malm bleibt momentan nichts anderes übrig, als einen neuen Hausarzt zu suchen oder die Notfallstation des Kantonsspitals Baden aufzusuchen.