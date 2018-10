Humor hat sie, das steht ausser Frage, und auf den Mund gefallen ist sie auch nicht. Aber als am Donnerstagabend in der Turnhalle des Schulhauses Winkel in Sarmenstorf das Saallicht ausging und vor der alten Theaterkulisse des Restaurants Ochsen die Überraschungsgäste Hanspeter Müller-Drossaart und Urs Heinz Aerni erschienen, da fehlten Annemarie Huber-Ruepp für einen kurzen Moment die Worte. Dafür sprach ihr strahlendes Gesicht Bände.

Helle Lacher, langer Applaus

Die Kolleginnen vom Bibliotheksteam wussten, dass der Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart und der Journalist Urs Heinz Aerni ein gemeinsames Programm hatten, bei dem Witze im Zentrum standen. Genau das Richtige also für einen fröhlichen Abend mit einer Frau, die selber auch nie um eine satte Pointe verlegen ist. Da Aerni schon einige Male mit Annemarie Huber zusammengearbeitet hatte, war es für ihn ganz klar, dass er und Müller-Drossaart an diesem Abend dabei sein würden.

Das Publikum und die Jubilarin dankten den beiden ihren Einsatz mit hellen Lachern und langem Applaus. Sie betitelten ihren Witzeparcours zwar als «Workshop», aber in Tat und Wahrheit jagte ein Witz den nächsten, die einzige Arbeit, welche das Publikum zu verrichten hatte, war, sich die Lachtränen aus den Augen zu wischen. Der Höhepunkt aber war das spontane Gespräch mit Huber am Ende des Programms. Was die belesene und lebenslustige Frau dabei an Anekdoten auftischte, versetzte ihre beiden Interviewpartner glatt in Schnappatmung.