Silvano De Matteis führt das Fotostudio Cafferino am Kornhausplatz. Das Haus, in dem er sowohl wohnt als auch arbeitet, gehört ihm. Er hat an diesem idyllischen Platz in Bremgartens Unterstadt genauso Wurzeln geschlagen wie die Birke und die Esche, die da aus der Wackenpflästerung ragen. «Am Eingang des Platzes stand früher auch einmal eine mächtige Linde», erinnert sich De Matteis, «aber die war von einem hoch giftigen Pilz befallen und musste gefällt werden.»

Auch die Tage der Birke und der Esche dürften gezählt sein, denn die Stadt hat vor drei Wochen mit den umfassenden Sanierungsarbeiten in der Unterstadt begonnen, zu denen die Einwohner Bremgartens an ihrer Sommergemeindeversammlung 2018 eindeutig Ja gesagt hatten.

Widerstand in vier Bereichen

Dass die Infrastrukturanlagen unter der Erde, also die Trink- und Abwasserleitungen, Elektro- sowie Kommunikationsleitungen, dringend saniert werden müssen, stand für die Stimmberechtigten ausser Frage. Ebenso der Anschluss an das Fernwärmenetz Bremgarten West.