Planung zum Windpark auf dem Lindenberg: Jetzt kommt die Bevölkerung zu Wort

Mit ihrer Gesamthöhe von 229 Metern sollen sie in Zukunft auf dem Lindenberg thronen, ihre Rotorblätter im Wind drehen und Strom für rund 7200 Haushalte produzieren. So zumindest war der letzte Stand in der Planung zum Windpark auf dem Lindenberg. Fast ein Jahr ist es her, seit die Windpark Lindenberg AG in Beinwil in einer Ausstellung in der Gemeinde darüber informierte. Nun gehen die Verantwortlichen des Energieprojektes einen Schritt weiter: Ab der nächsten Woche darf sich auch die Bevölkerung in die Planung einbringen.

Dokumente sind während eines Monats einsehbar

Am kommenden Montag, 12. Oktober, startet im Mehrzweckgebäude in Beinwil ein öffentliches Mitwirkungsverfahren zum geplanten Windpark. Vier der geplanten fünf Windenergieanlagen sollen auf der Aargauer Seite des Lindenbergs in Beinwil zu stehen kommen, eine weitere auf Luzerner Seite im Hitzkircher Dorfteil Müswangen. Die aktuellen Planungsunterlagen und die bisherigen Berichterstattungen zum Projekt werden im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung für einen Monat, bis am 13. November, im Mehrzweckgebäude in Beinwil einsehbar sein.