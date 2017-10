Steinpilz, Eierschwamm und Co. wachsen diesen Herbst in grosser Zahl: 2017 ist ein gutes Pilzjahr. Doch bevor die Pilze in der Pfanne schmoren, bedarf es eines wichtigen Punktes: die Pilzkontrolle. Die Pilzkunde oder Mykologie im Fachjargon, ist eine äusserst anspruchsvolle Disziplin: Nur 3 % oder 150 der etwa 5000 hierzulande bekannten Arten können gegessen werden. Aber lediglich 1 % aller Pilze, etwa 50 Arten, sind gute Speisepilze. Und genau so wenige sind wirklich giftig; die meisten Pilze sind ganz einfach nicht geniessbar.

Strenge Prüfung

Ob Schirmling, Täubling, Röhrling, Tintling oder wie sie alle heissen, der 47-jährige Franco Del Popolo aus Villmergen kennt sie alle. Er hat soeben die strenge Pilzkontrolleurprüfung bestanden. «Prüfungsort in der Schweiz ist Landquart. Die Prüfung dauerte sechs Tage und erwies sich als sehr grosse Herausforderung für alle 24 Absolventinnen und Absolventen. Aus dem Kanton Aargau nahmen wir zu dritt an der Prüfung teil. Schriftliche Giftpilzprüfung, Gesetzgebung, Mykologie und Toxikologie, Pilzartenerkennung und Kontrolltechnik waren die Prüfungsfächer.»