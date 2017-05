Wo früher Kühltruhen veganes Eis feilboten, stehen heute bunte Taschen und Lämpchen. Hafermilch und Mittelaltersenf wurden durch Sommerkleider und gepunktete Krüge ersetzt, und das Gestell mit den Backwaren ist gemütlichen Tischen mitten im Raum gewichen. Mila’s Bioladen an der alten Bahnhofstrasse 15 in Villmergen musste geschlossen werden – die Inhaberin des beliebten Geschäfts ist vor wenigen Monaten verstorben. Silvia Kaiser erinnert sich: «Ich war sehr gerne im Laden. Als ich um Weihnachten rum wieder einmal da war, fragte mich Milas Mann, ob ich den Laden übernehmen wolle.» Sie war überrumpelt, denn sie war gar nicht auf der Suche nach einem Lokal. «Doch die Idee liess mich nicht mehr los», berichtet die gebürtige Villmergerin, die noch heute mit ihrer Familie im Dorf wohnt. «Es schliessen so viele Läden, und alle sagen, das sei so schade. Ich finde, da muss man etwas dagegen tun, selbst wenn die Prognosen nicht rosig scheinen mögen.»

Mehl aus der Boutique

Die gelernte Pharmaassistentin hat zwölf Jahre lang in einem Dekoladen in Fahrwangen gearbeitet und mag diese Arbeit. Nun startet sie mit ihren eigenen Dekoartikeln durch. «Kaiser & Korn» heisst die neue kleine Boutique direkt vor der Meyerhans-Mühle. Der Name hat mit der Mühle zu tun: «Bedingung dafür, dass man sich hier einmieten darf, ist, dass man das Mehl der Mühle verkauft», so Kaiser. «Und das ist sehr gefragt.» Als hätte sie auf ihren Einsatz gewartet, streckt in dem Moment eine ältere Dame ihren Kopf durch die Tür und fragt, ob man hier noch Mehl bekomme. «Ab dem 2. Juni wieder», antwortet Kaiser. «Die Leute kommen von weit her für das Mehl.»

Neben Deko, Wohnbedarf, Geschenken und Kleidern möchte Silvia Kaiser auch regionale Esswaren verkaufen, «aber das hat Zeit, erst mache ich einmal auf». Und zwar am 2. Juni. Von da an wird sie donnerstags, freitags und samstags im Laden sein. Besonders wichtig ist ihr: «Ich mag es, wenn man sich zum ‹Käfele› treffen und dabei auch etwas ‹schnöigge› kann. So stelle ich mir meinen Laden vor.»