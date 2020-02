Petition fordert: Das Ballygebiet soll einen Schulbus erhalten

Für die Kinder vom Ballygebiet in Villmergen ist Busfahren Alltag. Beinahe täglich steigen sie am Morgen in den Bus und fahren ins Dorf, wo sie den Kindergarten oder die Schule besuchen. Mit dem Mittagessen zu Hause gibt dies insgesamt vier Busfahrten am Tag.

Christine Pocaterra findet diesen Schulweg per ÖV nicht die ideale Lösung und hat auf der Plattform Petitio, die zu dieser Zeitung gehört, eine Petition lanciert. Darin fordert sie die Einführung eines Schulbusses. «Dies wäre eine Erleichterung für uns Eltern und unsere Kinder», sagt sie. Stand gestern Abend haben 72 Personen ihr Anliegen unterstützt. 100 Unterstützer braucht es, damit die Petition an die Verantwortlichen weitergeleitet wird. Noch bleibt dazu Zeit bis am 7. März.

Vierjährige auf dem Schulweg im öffentlichen Bus

Bereits Kinder ab vier Jahren müssten mit dem Bus in den Kindergarten fahren, schildert Pocaterra das Problem: «Für solch kleine Kinder ist es keine leichte Aufgabe, selbstständig an der richtigen Haltestelle auszusteigen.» Bereits mehrmals seien Schüler am falschen Ort ausgestiegen. «Zudem ist der Bus öffentlich, und kann daher auch nicht auf die Kinder warten. Es ist schon vorgekommen, dass Kinder nach der Schule den Bus verpassten und ganz verloren an der Haltestelle zurückblieben.»

Dass Eltern die Kinder in die Schule begleiten, kann gemäss Pocaterra auch nicht die Lösung sein. «Viele sind berufstätig und haben dafür nicht immer Zeit.» Nun versucht Pocaterra, mit der Petition Bewegung in die Sache zu bringen und ein wenig Druck auf die Verantwortlichen auszuüben. Denn sie ist überzeugt, «ein Schulbus wäre die beste Lösung. Die Kinder hätten keinen Zwischenhalt und somit keine Verwirrung».

Die Petition auf petitio.ch