Grosse Zügelpläne, kleine Malheure und keine selbstgemachte Gnocchi Dass der Umzug in die neue Wohnung anstrengend wird, haben die Autorin und ihre Mitbewohnerinnen geahnt. Ein aufwendiges Menü zum Schluss wollten sie sich trotzdem nicht nehmen lassen. Melanie Burgener

Wir hatten grosse Pläne, wie wohl die meisten, die diesen April den Zügeltermin wahrnahmen. Bis zum Mittag sind wir fertig – «Wir haben ja nicht so viel Zeug» – dann wird eingerichtet und zum Nachtessen die Küche getestet. Und zwar ausgiebig. Selbstgemachte Gnocchi soll es geben. «Bestellt doch einfach Pizza», raten uns die Helfenden. Doch die erste Mahlzeit in der neuen WG planen wir schon lange und ziehen das durch. Wir sind zuversichtlich – obwohl sich die Kisten mit den «nicht so vielen Sachen» unterdessen in beachtlicher Höhe stapeln.

Guter Dinge sind wir auch, als kurz nach 8 Uhr der erste Helfer (und Anhängerfahrer) vom Wagen springt und sich den Fuss verknackst. Danach segnet der Kleiderschrank beim Abbauen das Zeitliche, der Kommodenfuss verschwindet in den Tiefen des Liftschachts, die vorgekochte Bolognaise für den Helferzmittag will nicht auftauen, und der Regen fällt sintflutartig vom Himmel.

Doch die Aussicht auf unseren ersten Kochabend und eine schön eingerichtete Wohnung hält uns bei Laune. Mit Erfolg: Um 12 Uhr sitzen wir am Tisch, die Kartons alle ausgeladen. Zum Glück sind zwei Personen unterdessen den Hotdogs im Möbelhaus verfallen, denn genügend Stühle gibt es noch nicht.

Den Nachmittag nutzen wir zum Einrichten. Nachdem die letzten Helfenden gegangen sind, legen wir uns mit platten Füssen, müden Armen und einem kühlen Aperol Spritz aufs Sofa. Langsam meldet sich der Hunger. Ein Blick auf die Uhr, 20.30, macht uns die Entscheidung leicht: Die Gnocchi verschieben wir auf morgen. Schliesslich muss auch die Pizzeria am neuen Ort getestet werden.