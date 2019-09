Bargeldloses Bezahlen ist inzwischen alles andere als eine Neuheit. In verschiedensten Bereichen ist es bereits möglich ohne Bargeld zu bezahlen. Bald wird dies auch bei den Parkuhren in Wohlen der Fall sein.

Nachdem Bremgarten die Idee bereits umsetzte, zieht die Gemeinde Wohlen nun nach. An allen 51 Parkuhren der Gemeinde wird es ab dem 1. Oktober die Möglichkeit geben, die Gebühren mit dem Handy zu bezahlen. Dafür werden alle Parkuhren mit einem Sticker versehen, auf dem ein QR-Code abgebildet ist. Mit Bargeld kann man nach wie vor zahlen.

Zurzeit ist das bargeldlose Zahlen an Parkuhren mit drei unterschiedlichen Apps möglich: Twint, Easypay und Parkingpay. Um ein Parkticket zu lösen, braucht man lediglich den QR-Code auf der Parkuhr zu scannen und man wird danach automatisch weitergeleitet. Was nun noch fehlt, ist die Autonummer und die Parkdauer einzugeben und man hat den Parkplatz bezahlt.

So muss man sich weder Sorgen über das passende Kleingeld machen, noch dass der Automat die fehlenden 20 Rappen plötzlich nicht mehr nehmen will. Sollte man schon früher als erhofft zurück sein, kann man sich die überschüssige Parkgebühr sogar zurückerstatten lassen. Zudem kann man über die Parkingpay-App direkt eine Tages- oder Handwerkerkarte der Gemeinde Wohlen beziehen. Dauerparkkarten müssen aber immer noch am Schalter oder auf der Gemeindewebsite beantragt werden.