Einmal zusammen mit 340 Mannschaften aus sieben Ländern an einem der grössten Unihockey-Turniere der Welt in Helsinki teilnehmen – ein Traum, der für die Spieler der U16B-Mannschaft von Unihockey Aargau United in Erfüllung geht. Bis die Jungs, die sich mehrheitlich aus dem Freiamt rekrutieren, mit ihren beiden Trainern im Januar in den Flieger steigen können, gibt es noch viel zu tun. Das Projekt ist nicht ganz gratis: 24 000 Franken kostet die Reise nach Finnland. Für Cheftrainer Philip Burch war von Anfang an klar, dass die Eltern der Spieler diesen Betrag nicht alleine finanzieren sollen: «Helsinki ist ein einmaliges Erlebnis, die Junioren müssen wissen, woher das Geld kommt.»

Bemühungen zahlen sich aus

Die Bedingung für das Team ist klar: Ein Teil des Geldes muss es selber verdienen. Doch für Helsinki scheuen die Spieler keine Mühe. Auf dem Bauernhof, beim Losverkauf an der Gewerbeausstellung Mega in Mellingen, beim Kuchenverkauf und bei einem Spendenrundgang in Baden haben sie alles gegeben. Und hatten dabei sogar Spass: «Das Losverkaufen an der Mega hat mir am besten gefallen. Ich habe diese früher auch selber gekauft. Einmal zu sehen, wie das ist, sie zu verkaufen, war spannend», berichtet Spieler Ricky Hirsch begeistert.

Das Engagement des Teams hat sich ausgezahlt, 10 000 Franken haben die Jungs in den vielen Arbeitsstunden eingenommen. Ein grosser Betrag, der aber zusammen mit dem Geld der elf Sponsoren noch nicht reicht. Deshalb hat die Mannschaft vor etwas mehr als einer Woche eine Sammelaktion auf der Crowdfunding-Plattform für Sportler, «I believe in you», gestartet. Auf dieser Internetseite kann jeder, der die Junioren gerne unterstützen möchte, etwas an ihre Reise beisteuern. Sie können jeden Beitrag brauchen, denn damit sie das Geld dieser Aktion am Schluss auch erhalten, müssen sie den Zielbetrag von 5000 Franken in den verbleibenden 40 Tagen erreichen.

Auch auf die Eltern ist Verlass

Die Idee von Co-Trainer Sandro Böhringer, an dem Turnier in Helsinki teilzunehmen, hat neben dem Cheftrainer und den Junioren auch ein paar Eltern begeistert. Sie haben den beiden Trainern eifrig bei der Organisation des Projekts geholfen. Während ein Vater zusammen mit Burch das Sponsoring organisiert und ein anderer die Arbeitseinsätze der Jungs geplant hat, haben die Mütter fleissig für den Kuchenverkauf gebacken. Für alles, was es in Helsinki zu organisieren gab, war Sandro Böhringer zuständig. Er hat den Flug und das Hotel arrangiert und steht auch immer wieder in Kontakt mit dem Veranstalter des Turniers.

Der Cheftrainer war froh über diese Unterstützung: «Ohne die Hilfe der Eltern wäre das alles nicht möglich gewesen.» Die Vorfreude der Spieler auf das Turnier und auf die gemeinsame Zeit, die sie als Gruppe im Norden verbringen werden, ist gross: «Ich freue mich, dass wir als Team nach Helsinki reisen und so noch besser zusammenwachsen», sagt Till Eser. Seine Teamkollegen Marco Bachmann und Robin Gretener freuen sich vor allem darauf, einmal gegen Vereine aus der ganzen Welt spielen zu können.

Weitere Informationen zum Crowd-funding unter www.ibelieveinyou.ch.