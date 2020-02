Per Autostopp durchs Freiamt – und zu seinen schönsten Orten

Eine frische Brise weht mir um die Ohren, als ich aus der S26 in Wohlen steige. Es ist ein kalter Donnerstagmorgen. Die Strassen sind noch ziemlich leer und in tiefen Nebel gehüllt. Die Bahnhofsuhr zeigt 9.30 Uhr an, als ich mich auf den Weg zur Migros Wohlen mache. Heute ist der erste Tag meiner dreitägigen Reise, auf der ich die schönsten Orte des Freiamts finden will. Wie ich das mache? In dem ich per Autostopp umherreise und jene Leute frage, die sich hier am besten auskennen – die Freiämterinnen und Freiämter.

Bei der Migros angekommen, versuche ich, meine ersten Reisetipps zu bekommen. Der Mann im dunkelblauen Anzug scheint leider keine Zeit zu haben und die ältere Frau mit Handtasche kommt nicht von hier. Nach einigen Misserfolgen finde ich aber ein älteres Ehepaar aus Wohlen, das mir weiterhelfen kann. «Ein unglaublich schöner Fleck ist der Oberniesenberg in der Nähe von Boswil. Dort kannst du bei der Muttergotteskapelle vorbeischauen», erzählt der Herr mit kariertem Hemd. «Und wenn du schon einmal da bist, solltest du auch bei der alten Kirche in Boswil vorbeischauen», ergänzt seine Frau. Zum Schluss raten sie mir noch, das Gnadenthal nördlich von Niederwil zu besuchen.

Die Reise zu den schönsten Ausflugszielen kann beginnen

Mit ein paar ersten Reiseinspirationen im Kopf mache ich mich auf zur Wohlerstrasse. Mein erstes Zwischenziel ist, nach Boswil zu gelangen. Ich stelle mich an eine Einfahrt und strecke meine Hand aus. Noch bin ich ein bisschen unsicher, ob mich wohl jemand mitnehmen wird. Meine Zweifel verschwinden aber, als schon nach wenigen Minuten ein Auto nochmals umdreht und hält. Die junge, blonde Frau darin stellt sich als Lisa Egger vor. Sie trifft sich später mit ihrer Mutter, hat aber bis dahin noch ein wenig Zeit. Sie ruft ihre Mutter an und sagt: «Es wird vielleicht ein wenig später. Ich helfe noch jemanden bei seiner Entdeckungsreise». Dann fährt sie los. Egger bringt mich nicht nur nach Boswil, sondern gleich zur Muttergotteskapelle. Auf dem Weg hinauf nimmt der Nebel am Rande des Oberniesenbergs stetig ab, bis wir das Nebelmeer durchbrechen und die Sonne durch die Windschutzscheibe strahlt.