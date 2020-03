Per Autostopp durchs Freiamt: Essen bei der ältesten Wirtin des Freiamts

Ich laufe das Perron am Bahnhof Muri entlang. Graue Wolken ziehen über meinem Kopf vorbei und es regnet. Ich nehme mein Handy hervor. Es ist 9.23 Uhr. Heute ist der letzte Tag meiner Reise, auf der ich die schönsten Ausflugsziele im Freiamt suche. Die Leute am Bahnhof laufen schnell und mit geradem Blick an mir vorbei. Bei dem Wetter möchte wohl niemand lange draussen sein. Jemand bleibt aber neben dem Billettautomaten stehen.

In seiner Fachmaturitätsarbeit will AZ-Praktikant Simon Kuhn herausfinden, wie man eine gute Reportage schreibt. Er reist per Anhalter durchs Freiamt und lässt die Leute, die er antrifft, seine Ziele bestimmen. So will er die schönsten Orte im Freiamt finden. In der dreiteiligen Serie erzählt er von seinen Erlebnissen.

Kurz bevor ich die Strasse erreiche, rennt ein Jogger mit Kind und Hund im Schlepptau an mir vorbei. Bei einem Auto weiter vorne bleibt er stehen und steigt ein. «Das ist meine Gelegenheit», denke ich und lege einen Zahn zu. «Guten Morgen, könnten Sie mich vielleicht ein Stück mitnehmen?», frage ich ihn. «Ja. Natürlich», antwortet Sepp Bürgler. Er muss zwar nicht in dieselbe Richtung, ist aber dennoch so nett, mich nach Bünzen mitzunehmen.

Auf dem Weg erklärt er mir den Grund für seine morgendliche Trainingseinheit. «Ich trainiere für einen Marathon. Und die beiden sind meine Trainer», sagt er und zeigt auf den Rücksitz, wo sein Sohn Julian und sein Hund sitzen. Gleich am Dorfeingang meines Heimatorts Bünzen hält er an. Die Kirche kenne ich gut. Sie und der Friedhof sind noch so schön, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich verbinde damit tolle, aber auch einige traurige Erinnerungen.

An der Dorfstrasse laufe ich an der St.-Anna-Kapelle vorbei nach Boswil. Ich komme an der Zentralstrasse an und strecke meinen Daumen in die Luft. Ein graues Auto hält neben mir an. Zwei Männer sitzen darin. Der eine macht etwas Platz auf dem Rücksitz, während der andere aussteigt und mich fragt: «Wohin musst du?» – «Nach Beinwil, beziehungsweise auf den Horben», antworte ich. «Na, dann ist wohl dein Glückstag. Wir müssen nämlich auch nach Beinwil», sagt er lachend und hält mir die Türe auf. Die beiden stellen sich als Reni und Raphi vor.

«Wir gehen zuerst aber noch etwas essen», sagt Reni. «Du kannst gerne mitkommen. Danach würden wir dich auch auf den Horben fahren.» Eine sichere Mitfahrgelegenheit und etwas Warmes in den Bauch schlage ich nicht aus. Reni und Raphi wollen im Restaurant Sonne in Benzenschwil essen. Reni kündigt unseren Besuch telefonisch an. «Nimmst du auch drei Schnitzel mit Pommes?», ruft er zu mir auf den Rücksitz. «Nein, fünf», antworte ich und denke, das mit den drei Schnitzeln sei Spass.

Von der ältesten Wirtin im Freiamt bedient

Im Restaurant Sonne in Benzenschwil begrüsst uns Theres Lustenberger. Sie ist die Wirtin des Gastbetriebs und mit 91 Jahren die älteste Wirtin im Freiamt. Selbst nach 65 Jahren denkt sie noch nicht ans Aufhören. Serviert werden tatsächlich drei Schnitzel. Sie sind zwar nicht extrem gross, aber dennoch eine ordentliche Portion. Pünktlich zum Essen kommt die Freundin von Raphi, Neschana, vorbei, die gleichzeitig die Schwester von Reni ist.

Zu viert diskutieren wir über meine Reise und was ich sonst noch alles besuchen könnte. Schnell kommen die ersten Ideen zusammen. «Vielleicht wäre der Kinderweg interessant», schlägt Neschana vor. Reni ergänzt: «In meinem Heimatort Wallenschwil gibt es eine kleine Kapelle.» Dorthin fahren wir auch direkt nach der Mittagspause. Während ich die Kapelle besichtige, geht Reni seine Mutter besuchen. Die Kapelle St.Laurentius ist klein, dafür idyllisch gelegen. Sie liegt etwas tiefer als der Rest des Dorfes und nahe des Büntenbachs.