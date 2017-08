Er hat sich lange gesträubt, weil er eine Schlammschlacht im Wahlkampf befürchtete. Jetzt hat sich der Wohler Vizeammann Paul Huwiler (CVP) doch noch zur Kandidatur als Gemeindeammann entschlossen. Am Dienstagabend ist er von seiner Partei nominiert worden.

«Die vielen Reaktionen auf meinen Verzicht haben mich dazu veranlasst, noch einmal über die Bücher zu gehen und meine Haltung zu ändern. Ich trete an, weil ich überzeugt bin, dass ich über die Fähigkeiten und die Erfahrung verfüge, die ein solches Amt erfordert und weil ich Wohlen als Ammann für die ganze Bevölkerung weiter bringen möchte», erklärte Huwiler. Zu seiner Entscheidung beigetragen habe auch die Überlegung, dass es für ein so wichtiges Amt eine Auswahl geben müsse. Diese sei jetzt mit zwei profilierten Kandidaten gegeben.

CVP-Präsident Harry Lütolf stellte Huwilers Leistungen in den Vordergrund. Er führe den Gemeinderat seit der Suspendierung von Walter Dubler im November 2015 ad interim und habe in jeder Beziehung einen tollen Job gemacht. Eine Einschätzung, welche aus den Reihen der Nominationsversammlung ausnahmslos geteilt wurde.

Um die Nachfolge von Walter Dubler gibt es jetzt eine Zweierkandidatur. Seine Ambitionen bereits angemeldet hat Gemeinderat Arsène Perroud (SP). Die FDP dürfte auf eine eigene Kandidatur verzichten. Sie will wohl kaum die bürgerliche Allianz gefährden, mit der eine Wahl von Arsène Perroud verhindert werden soll. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass auch die SVP hinter einer Kandidatur von Huwiler steht und ihn im Wahlkampf unterstützen will. Wahrscheinlich ist weiter, dass SVP-Gemeinderat Roland Vogt jetzt als neuer Vizeammann kandidieren wird.

Fünf Sitze, acht Kandidierende

Der Gemeinderat Wohlen besteht aktuell noch aus sechs Personen: Vizeammann Paul Huwiler (CVP, im Amt seit 2006, Vizeammann seit 2010), Bruno Breitschmid (FDP, 2010), Ruedi Donat (CVP, 2010), Urs Kuhn (Grüne, 2010), Arsène Perroud (SP, 2013) und Roland Vogt (SVP, 2015). Auf eine Ersatzwahl für Walter Dubler wurde in Absprache mit dem Regierungsrat verzichtet. Das auch deshalb, weil mit der neuen Gemeindeordnung (ab 1. Januar 2018) die Anzahl der Gemeinderäte von bisher sieben auf neu fünf reduziert wird und das Pensum des Gemeindeammanns nicht mehr wie bisher 100, sondern noch 60 bis 80 Prozent betragen soll.

Urs Kuhn verzichtet auf eine Wiederwahl, Huwiler, Breitschmid, Donat, Perroud und Vogt treten wieder an. Das Quintett erhält Konkurrenz, zum Teil aus den eigenen Reihen: Die FDP nominiert neben Bruno Breitschmid neu auch Dieter Stäger. Der 54-jährige Wohler Ortsbürger lebte längere Zeit in Villmergen, war dort neun Jahre Gemeinderat und gilt aus ausgewiesener Finanzfachmann. Dass die Partei künftig zwei Gemeinderäte stellen kann, ist allerdings doch eher unwahrscheinlich.

Dasselbe gilt für die CVP, wo neben Huwiler und Donat neu die ehemalige Einwohnerratspräsidentin Ariane Gregor in den Wahlkampf steigt. Sie ist in Wohlen sehr bekannt und dürfte als einzige Kandidatin sicher auch vom Frauenbonus profitieren. Alle drei Kandidaten wird die CVP aber wohl kaum in den Gemeinderat bringen.

Die Grünen haben Thomas Burkard als potenziellen Nachfolger von Urs Kuhn nominiert. Burkard ist seit 2010 Einwohnerrat. Seine Wahlchancen sind intakt, er gilt als fähiger Kopf und ausgleichende Persönlichkeit.

Walter Dubler hält sich bedeckt

Was ist mit Walter Dubler? Er hat sich bisher bedeckt gehalten. Es ist aber bekannt, dass er sich Überlegungen für eine erneute Kandidatur gemacht hat. Definitiv wissen wird man es am Freitag, wenn um 12 Uhr die offizielle Nominationsfrist endet.