Die Bauarbeiten am Sternenplatz in Wohlen sind abgeschlossen. Nach dem grossen Einweihungsfest vom 22. September (Festival der Sinne) erfolgen als letztes noch die Ansaat des Schotterrasens zwischen Schlössli und Sternensaal sowie die Bepflanzung. Die Baumreihe an der Steingasse wird im Herbst gesetzt. Der Schotterrasen muss anschliessend noch bis zum zweiten Schnitt im Frühling 2019 gesperrt werden. Neu ist der Sternenplatz ein gebührenpflichtiger Parkplatz. (AZ)